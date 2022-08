Alessia Rovegno: el consejo sincero que le dio la actriz mexicana Jaqueline Bracamontes, exreina de belleza

Alessia Rovegno da entrevista en Telemundo y es aconsejada por Jacqueline Bracamontes. | América TV

Alessia Rovegno brindó una entrevista este 23 de agosto a un programa de la cadena de Telemundo, ‘Hoy Día’, dónde se refirió a su participación en el Miss Universo 2022, el cual se realizará en el mes de diciembre.

La modelo y pareja de Hugo García se sometió a una serie de preguntas sobre su desempeño como candidata, además de dar detalles de la ONG que lidera.

“Trabajo con una organización sin fines de lucro que va a zonas rurales del Perú no solo a entregar donaciones, sino aulas, canchas deportivas vías de acceso y tenemos personas del extranjero que vienen a ayudar”, contó Alessia Rovegno, quien también fue consultada sobre su faceta como cantante.

“La primera canción que canté fue hace poquito, la segunda sale próximamente. Tengo un dúo con mi hermana y vengo de una familia donde todos son músicos, artistas”, detalló.

De pronto, Jaqueline Bracamontes, una de las conductoras del espacio matutino ‘Hoy Día’, le preguntó por qué ella debería ganar la corona. Ante ello, la joven indicó que cuando era niña sufrió bullying y el ganar esta certamen era una forma de difundir su mensaje.

“Creo que es una plataforma que te da voz. Yo de niña era una niña muy tímida y conforme fui creciendo fui transformando todas esas emociones y creo que muchas personas en la vida te van a criticar, pero creo que lo importante es que tú creas en ti mismo. Yo de chiquita tenía mucho miedo, pero los fui transformado en retos”, contó.

En otro momento, la reconocida actriz, quien fue Miss México en el 2000, se animó a darle un mensaje en base a su experiencia a Alessia.

“Ya tiene todas las tablas, cantante, ya conoces el medio, sabes manejar las cámaras. El consejo que te daría es ser tú, desde ahora que estás en preparación, entrevistas, hasta cuando llegue a conocer a tus compañeras, a la gente de Miss Universo, siempre sé tú y con toda la humildad posible”, dijo la mexicana a nuestra reina de belleza, quien muy atenta recibió estas palabras.‌

Cabe recordar que la joven se encuentra en México haciendo un recorrido de medios, donde ha brindado declaraciones para importantes portales y programas de TV, dirigidos a la comunidad hispana en EE. UU.

Alessia Rovegno no piensa operarse

A principios de mes, Alessia Rovegno fue consultada sobre si tenía pensado operarse para su participación en el Miss Universo. Y es que, algunos críticos le han ‘recomendado’ hacer alguna visita al cirujano para perfilar mucho más su rostro. Frente a ello, la reina de belleza aclaró que no tiene en sus planes hacerse alguna cirugía.

“No pienso operarme, la verdad que nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta, así como estoy y creo que no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, ni mucho menos, pero en mi caso prefiero mantenerme así como estoy ”, indicó en ese momento.

