Jacky Bracamontes reveló que Martín Fuentes la engañó en su primera cita

Jacky Bracamontes concedió una entrevista para Telemundo en el marco del estreno de Así se baila, programa del cual será la conductora. Durante la plática, la mexicana reveló cómo fue que Martín Fuentes, su hoy esposo la engañó durante su primera cita.

Según la actriz, la primera vez que salieron fueron a una boda a la que ella lo invitó y donde creyó haber encontrado alguien con quien compartir su gusto por el baile, pero para su sorpresa, posteriormente se enteró de que estaba en un error.

“Martín me engañó porque cuando lo conocí lo invité a una boda, fue el primer date, una boda de una prima mía y bailamos toda la noche”, afirmó Jacky y continuó: “Ese día Martín bailó conmigo toda la noche, pero ¡nunca más! O sea sí baila dos o tres segunditos, una cancioncita y dice, ‘ay ya vete con tus amigas a bailar’”, dijo la actriz quien posteriormente soltó una carcajada.

A pesar de no compartir el gusto de su esposa por el baile, Martín logró establecer una profunda conexión con Jacky desde aquél día, quien afirmó no darle mucha importancia a la situación, pues durante diez años de matrimonio no ha significado ningún problema.

Jacky afirmó que existe la posibilidad de que presente un espectáculo de baile en su nuevo programa, el cual debera ser al lado de alguien que no sea su esposo: “Yo en las bodas soy el alma de la fiesta, bailo de principio a fin, me fascina, al son que me toquen bailo, pero yo pienso en ser una participante y creo que no lo haría bien”, dijo la actriz al ser interrogada al respecto y concluyó: “A mi marido ni le gusta bailar, entonces estaría complicado. Si tuviera que elegir una pareja sería mi mejor amigo, a él sí le fascina bailar”.

La mexicana se encuentra muy emocionada por su nuevo proyecto, pues afirmó que representa un reto para ella al ser algo que nunca antes ha hecho. Jacky ya había participado durante 5 años en La Voz México, además de varios proyectos con Telemundo en los Estados Unidos pero no había estado en un reality en el que los famosos bailen.

“Cuando llegó la propuesta de Así se baila fue un sí inmediato, primero, porque era algo diferente, segundo, porque cuando leía el proyecto dije: ‘Wow, qué increíble’. Son famosos que no son expertos en baile”, dijo Jacky.

Hace unos meses la conductora concedió una entrevista para Infobae México, donde habló acerca de sus nervios previos a ser la anfitriona de los Latin American Music Awards, que se celebraron en los Estados Unidos:

“Hay un nervio muy grande, porque tengo un año sin usar tacones, entonces no sé cómo me va a ir en la alfombra y con tres horas de show en tacones. Voy a empezar a practicar en casa con los tacones porque porque mis pies ya se hicieron flats de estar en pantuflas y en tenis, es lo único que me tiene preocupada; pero también se siente bonito de poder vestirme de largo, echarle ganas al maquillaje, al peinado y también de ver a mis compañeros cantantes después de tantos meses de pandemia”, dijo la actriz.

Asimismo, Jacky dijo que ha sufrido durante la pandemia, ya que le ha tocado ser la maestra de sus hijas:

“La que más sufrió el homeschooling soy yo, porque no nací para ser Miss Jacky, sí la he pasado mal, pero ellas creo que están bien, ayudó que en esta casa somos como un kínder entonces eso ayudó a alivianarles porque siempre tuvieron actividades. Pero sí, las clases online fueron una pesadilla para la maestra”.

