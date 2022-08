Alejandra Baigorria publicará la segunda parte de su libro “Yo puedo, sé que puedo”

Alejandra Baigorria lanzará su segundo libro | América TV / América Espectáculos

Alejandra Baigorria está decidida en publicar un segundo libro, pese a las críticas que enfrentó en su momento por “Yo puedo, sé que puedo”. En entrevista con ‘América Espectáculos’, la competidora de ‘Esto es Guerra’ anunció orgullosa que está preparando la secuela de su primera y hasta ahora única obra literaria.

Inicialmente, la actual pareja de Said Palao recordó los duros cuestionamientos que recibió en el 2013 cuando publicó “Yo puedo, sé que puedo”. Dicha obra tenía como objetivo enseñarle a los jóvenes que la vida no se terminaba tras sufrir una desilusión amorosa, en clara referencia a su mediática ruptura con Mario Hart.

“A pesar que me chancaron muchísimo, fue un bestseller en Crisol junto a escritores grandísimos, que me chancaban y me hicieron bajar mis letreros, quitar toda mi propaganda. Fue bestseller, y se viene la segunda parte”, mencionó la rubia modelo sin dar a conocer más detalles de la publicación.

Por otro lado, Alejandra Baigorria reconoció que, al igual que en su primer libro, no escribirá ninguna línea de su nueva obra. “ No es que yo sea literaria y que puedo escribir el libro, yo no estudié eso . Simplemente yo transmito a un escritor lo que quiero transmitir en el libro”, sostuvo.

Incluso, adelantó que el segundo libro se llamará “Yo pude, sé que pude”, haciendo un juego de palabras al primer ejemplar que publicó hace seis años. “¿Me entiendes? Así sería, ¿por qué no?”, comentó entre risas.

Alejandra Baigorria lanzará un segundo libro pese a las críticas.

Críticas por libro de autoayuda

En el 2013, Alejandra Baigorria fue protagonista de crueles memes tras publicar su primer libro “Yo puedo, sé que puedo”. Los usuarios se burlaron porque la chica reality no escribió ni una sola línea de su propio libro. Además, le recordaron la vez que pensó que un “archipiélago” era un animal.

Magaly Medina no fue ajena a las críticas. “ Tengo en mis manos un bestseller. Un libro candidato, de repente, al Premio Nobel de literatura. No, mentira (risas). Ya nació la nueva gurú de la autoayuda del Perú”, señaló la ‘Urraca’ en su programa de Radio Capital.

“Dudo que una persona que no sabe el significado de archipiélago haya escrito un libro, porque también existen personas que escriben un libro, pero otra las firma. Ella es una chica líder y popular entre los jóvenes, así que van a aprovechar eso. Nunca ha leído un diccionario. ¡Me quiero morir! Hay muchachitas que se desubican bien rápido”, añadió.

“Yo puedo, sé que puedo” es el título que Alejandra Baigorria decidió ponerle a su único libro.

SEGUIR LEYENDO