Alejandra Baigorria agradece halagos de Mario Hart y asegura que su expareja ya ‘sentó cabeza’

Alejandra Baigorria agradece halagos de Mario Hart . (Video: América TV)

Alejandra Baigorria y Mario Hart se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la televisión peruana. Sus vaivenes llamaban la atención de sus seguidores e incluso muchos creían que ambos llegarían juntos al altar, pero esto nunca sucedió.

Sus rupturas afectaron mucho a la empresaria quien, en su momento, pensaba que el piloto era el hombre con quien debía compartir su vida, pero no fue así. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada quien ha logrado consolidar otras relaciones que, hasta el momento, se mantienen bastante firmes.

Mario Hart se encuentra comprometido con Korina Rivadeneira, modelo con la que tiene una hija y un bebé en la dulce espera. Por su parte, Alejandra Baigorria se encuentra muy enamorada de Said Palao y ambos han expresado sus deseos de formalizar su relación en matrimonio.

PUEDES LEER: Alejandra Baigorria y su alentador mensaje a Said Palao tras su polémica eliminación de Esto es Guerra

Ante ello, recientemente el excapitán de los combatientes se refirió al tema. En sus declaraciones, comentó que cree que su expareja sería una muy buena esposa. Ante ello, la ‘rubia de Gamarra’ no dudó en responderle el cumplido.

Alejandra Baigorria responde a halagos de Mario Hart. (Foto: Composición)

En conversación con ‘En Boca de Todos’, la chica reality señaló que su expareja la conoce muy bien y reconoció que es una persona muy entregada en todo lo que hace y esto es parte de su personalidad que no piensa cambiar.

“Muchas gracias. Yo creo que él conoce bastante bien mi personalidad. Él dijo algo que todo el mundo sabe que yo, en todas mis relaciones y con mi familia me entrego al 100% y lo voy a seguir haciendo siempre con todo. Porque creo que es mi personalidad y nunca voy a cambiar es mi esencia”, señaló en un inicio.

Tras ello, aseguró que el esposo de Korina Rivadeneira ha logrado ‘sentar cabeza’ con el paso de los años, por lo que se le desea todo lo mejor del mundo siempre. “Me da mucho gusto que haya sentado cabeza, que haya formado una familia, se le ve muy bien de padre y de esposo. Mis felicitaciones por su segundo bebé en camino, le deseo a él y a Korina siempre lo mejor”, finalizó la empresaria textil.

¿QUÉ DIJO MARIO HART?

El último martes 2 de agosto, Mario Hart estuvo como invitado en el programa En Boca de Todos y debía comentar algunas noticias de la farándula. En medio del reporte del día se habló de la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Tras ver el informe en el que se comentaba que ambos desearían casarse en un futuro no muy lejano, Tula Rodríguez le consultó al invitado si creía que su exenamorada sería una buena esposa. Sorprendiendo a todos los presentes, Hart no dudó en halagar a Baigorria.

“Yo creo que sería una buena esposa. Por lo que conocemos de ella y lo que hemos visto de sus relaciones pasadas y en su relación con Said, es una mujer que se entrega a la relación. Me encantaría que ellos (Said y Alejandra) puedan llegar a formalizar”, dijo el excapitán de Esto es Guerra.

Mario Hart considera que Alejandra Baigorria sería una buena esposa para Said Palao. (VIDEO: América TV)

SEGUIR LEYENDO