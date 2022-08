Alejandra Baigorria y Said Palao salieron a tiempo de incendio en restaurante donde estaban cenando

Alejandra Baigorria y Said Palao salieron a tiempo de incendio en San Isidro. (Instagram)

Alejandra Baigorria y Said Palao vivieron un gran susto al incendiarse parte del primer y segundo piso del restaurante de parrillas donde se encontraban cenando la noche del 19 de agosto, en el distrito de San Isidro.

Felizmente la pareja y Fabio Agostini, quien los acompañaba, pudieron salir a tiempo para que luego los trabajadores del local llamen a los bomberos y acaben con el incendio.

La empresaria textil cuenta que se encontraban cenando como todas las noches, disfrutando de rico plato de carnes y parrillas, en el primer piso del local, cuando observa que se comienza a incendiar la zona que estaba al costado de ellos. Ella fue la primera del pequeño grupo en darse cuenta de lo que ocurría y salió de prisa.

Alejandra Baigorria y Said Palao se asustan al incendiarse restaurante donde se encontraban. (Instagram)

“Yo me pare más rápido que volando y me fui corriendo, les dije que se pararan para que salgan, pero ellos demoraron” detalló Alejandra Baigorria en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Said Palao comentó en su red social, que tuvieron mucha suerte porque el siniestro comenzó muy cerca de ellos. “ Chicos, los que no saben, es que hemos tenido bastante suerte porque nosotros hemos estado literalmente al costado donde pasó el incendio, se originó al costado de nuestra mesa ”, explicó muy asombrado.

Said Palao cuenta sobre el siniestro en restaurante. (Instagram)

Asimismo, ambos comentaron del gran trabajo de los bomberos voluntarios del Perú que llegaron en corto tiempo, para contrarrestar las llamas del incendio. Además del personal de serenazgo de la municipalidad de San Isidro que también llegó a tiempo para mantener el orden y facilitar el trabajo de los hombres de rojo.

“Han venido rapidísimo, han llegado en cinco minutos, felicitaciones a la organización de San isidro. Felizmente, no hay ningún herido, ni nada, pero si se quemó un poco el restaurante”, explicó Alejandra.

Alejandra Baigorria agradece el trabajo de los bomberos por acabar con incendio donde ella se encontraba cenando. (Instagram)

‘La Gringa de Gamarra’ comentó que el fuego afectó parte del primer y segundo piso del local de comida. Además, su compañero de ‘Esto es Guerra’, Fabio Agostini, indicó que él si llegó a terminar su cena antes que se produjera el siniestro. Señaló que se asustó un poco debido al incidente pero lo más importante es que mantuvo la calma en esos momentos.

Alejandra Baigorria y Said Palao más enamorados que nunca

Alejandra Baigorria y Said Palao son una de las parejas del momento, ya tienen dos años de relación y se muestran más unidos que nunca. Pero hay un detalle, ella parece ser la más ilusionada en querer casarse y que le pidan la mano porque cada oportunidad que tiene le dice al último capitán de los combatientes cuándo le propondrá matrimonio.

La empresaria ha expresado en varias oportunidades de querer casarse, por eso un seguidor, a través de su cuenta de Instagram de la rubia, le preguntó cuándo iba a llegar al altar con el combatiente. La chica reality aprovechó la oportunidad para preguntarle a su novio la fecha del casamiento.

Said Palao es pareja de Said Palao. (Foto: Instagram)

“Amor, están preguntando que cuándo me caso contigo” , mencionó Baigorria. Para sorpresa de todos, Said respondió con un contundente “Pronto”. Pero ambos han declarado que este año no sería su compromiso.

Asimismo, ella ya ha congelado sus óvulos porque tiene el deseo de ser madre muy pronto y considera que su edad ya no será la dificultad para iniciar una gestación dentro de algunos años. Cuando se le pregunta a Said, si le gustaría ser padre por segunda vez, el ‘Samurai’ señala que todo debe llegar a su tiempo, pero para él primero es el compromiso del matrimonio.

SEGUIR LEYENDO