Mario Hart y Alejandra Baigorria: Todo lo que vivieron antes de encontrar el verdadero amor

Todo lo que vivieron Alejandra Baigorria y Mario Hart para encontrar el verdadero amor. Foto: Composición.

Hace muchos la empresaria Alejandra Biagorria y el piloto Mario Hart tuvieron una relación bastante conflictiva, donde solo al inicio pudieron vivir un amor tranquilo, luego fueron peleas, idas y vueltas hasta luego pusieron punto final a su relación de pareja. Pero esto ayudó a que hoy cada uno tengo una relación estable.

Y es que luego de que pasará mucha agua por el río, Mario le desea lo mejor a su expareja, así lo demostró el pasado lunes 1 de agosto en el programa de ‘En Boca de Todos’, cuando fue consultado si la rubia sería una buena esposa, y él no dudo en afirmarlo e indicó que le gustaría que ella y su pareja Said formalizaran.

Y es que la conductora del programa, Tula Rodríguez, le consultó a Mario ¿Cómo crees que sería Alejandra como esposa?”. Muy firme, el piloto indicó que ella sería una buena esposa y expresó sus deseos para que la feliz pareja pase muy pronto a la fila de los casados.

“Yo creo que sería una buena esposa. Por lo que conocemos de ella y lo que hemos visto de sus relaciones pasadas y en su relación con Said, es una mujer que se entrega a la relación. Me encantaría que ellos (Said y Alejandra) puedan llegar a formalizar”, dijo Hart.

Mario Hart considera que Alejandra Baigorria sería una buena esposa para Said Palao. (VIDEO: América TV)

Cabe mencionar que, Alejandra Baigorria y Said Palao son considerados como una de las parejas más estables de la farándula. Ambos se enamoraron hace poco más de dos años en ‘Esto es Guerra’ y no dudan en compartir sus sentimientos tanto en las redes sociales como en el reality de América Televisión.

Alejandra Baigorria, Said Palao y la hija del chico reality se fueron de viaje a Estados Unidos. (Foto: Instagram/@saidpalao_fit)

Y por su lado, Mario Hart y Korina Rivadeneira son una familia feliz y que comparten sus días con su pequeña de un año, además de esperar con muchas ansias la llegada de su segundo bebé. La pareja tiene una relación de cinco años y dentro de algunos años se casarán, puesto que fue invalidado su matrimonio que se realizaron en Huaral.

Mario Hart y Korina Rivadeneira compartieron con amigos y familiares la revelación del sexo de su segundo hijo. (Foto: Instagram)

Pero no siempre fue así; para llegar a tener la estabilidad y la felicidad que viven, tuvieron que pasar por mucho. En este caso, Mario Hart y Alejandra Baigorria tuvieron una romance bastante conflictivo que duró tres años y que finalmente acabó en el 2014. Aquí te contamos la historia de amor que una vez tuvieron:

EL AMOR DE DOS CHICOS REALITYS

Mario y Alejandra se conocieron en el 2009 en la Universidad de Lima; sin embargo, recién se hablaron y empezaron a salir como pareja en el 2011. Su relación se hizo pública cuando la ‘rubia de Gamarra’ ingresó a Combate como participante del equipo verde, liderado por Hart.

Hart ya estaba en el programa de ATV y Baigorria tenía muchas ganas de ingresar a la televisión hasta que lo consiguió. El público se enganchó con su historia de amor que tuvo idas y venidas, ya que se peleaban, terminaban y reconciliaban frente a cámaras.

No obstante, los seguidores del programa estaban fascinados con el romance entre la rubia modelo y el ‘chato Hart’. Cuando tuvieron la oportunidad de ir a ‘Esto Es Guerra’ lo hicieron juntos. Después retornaron al programa de ATV, luego de un jugoso contrato.

TRISTE ROMPIMIENTO

Pero todo tiene su final y más en una relación inestable. En el 2014, la pareja anunció públicamente que había puesto fin a su relación amorosa. El tema explotó en Combate y cada uno se despidió del otro entre lágrimas.

“Mi error fue amar demasiado y poner a alguien siempre primero que a mí (…) Mario no sabe lo que quiere como me dijo y yo soy una chica que voy a dejar mi corazón abierto para esperar al hombre que me ame como yo me lo merezco”, dijo la excombatiente llorando.

En tanto, Mario destacó la calidad humana de Alejandra, pero no dio más detalles sobre su ruptura. “ No podemos seguir adelante con esto, Ale es una excelentísima persona (…) siempre va a tener mi apoyo, sé que le va a costar recibirlo o pedírmelo, pero yo la quiero” , sostuvo.

El rompimiento afectó más a Alejandra porque le costó superar la separación y por algunos meses tuvo la esperanza de volver con Mario, además le afectaba verlo todos los días en el programa de competencias.

Alejandra Baigorria y Mario Hart pertenecieron al equipo verde, también formaron parte de Esto es Guerra. (Foto: ATV)

LA VERDADERA RAZÓN DE SU RUPTURA

En medio de las especulaciones sobre una infidelidad por parte de Mario Hart, el chico reality se sinceró y explicó por qué había decidido terminar con Baigorria.

“Lo que pasa es que yo no estaba preparado para formalizar una relación y llegar a un tema de compromiso (de matrimonio)”, contó Hart a la revista Magaly TeVe en el 2015.

“Tengo muchos proyectos, quería primero consolidarme, estar 100% consolidado con mis cosas, luego de eso formalizar, casarme y tener hijos”, agregó el excapitán del equipo verde.

En el 2019, Alejandra recordó su sonada ruptura y también reveló las razones que llevaron a Mario a terminar con ella. “No éramos el uno para el otro, cada uno tenía sus cosas, pensábamos muy diferente, y bueno, él sentía que tenía todavía que vivir otras cosas y yo quería vivir otras”, dijo.

INICIARON RELACIONES CON OTRAS PAREJAS

Después de ello, Mario Hart se involucró con varias mujeres, entre ellas Leslie Shaw, juntos lanzaron una canción de reggaetón ‘Tal para cual’ pero terminaron por una infidelidad del piloto con Olinda Castañeda en el 2016.

Mario Hart y Leslie Shaw fueron pareja hace algunos años. Foto: Captura de Facebook

En el caso de Alejandra, ella inició una relación con el modelo, Gutty Cabrera, pero no le fue bien porque sufrió muchos episodios de violencia física y psicológica por parte del chico reality. Luego empezó una relación con el empresario Arturo Caballero, era una relación bastante estable y perfil bajo, es más, hasta le propuso matrimonio durante un viaje por Europa. Lamentablemente, un ampay acabó con la relación.

Alejandra Baigorria y Arturo Caballero tuvieron una relación amorosa. Foto: captura de facebook.

SEGUIR LEYENDO: