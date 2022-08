Melissa Paredes, Alejandra Baigorria y más famosos que se lucen con réplicas de marcas de lujo

Famosos peruanos que usan réplicas de marcas de lujo. (Magaly TV: La Firme)

El uso de réplicas de prendas de lujo se ha convertido en casi una tendencia. Un tiktoker especialista en costosos modelos de zapatillas ha expuesto a más de un personaje de la farándula como Melissa Klug o Samahara Lobatón por usar modelos ‘bamba’ de algunas de las marcas más conocidas en el mundo.

Sin embargo, él no ha sido el único en evidenciarlo y es que, además del calzado, hay algunos que también usan accesorios de clones de marcas como Gucci, Dolce & Gabanna, Louis Vuitton, entre otros. ¿Quiénes lo usan?

Melissa Paredes

La exesposa de Rodrigo Cuba luce diversas zapatillas en sus redes sociales, pero una de las que ha llamado la atención fueron un par de color amarillo que incluso las mostró en primer plano. Pese a que, de acuerdo al especialista, esta es una marca no muy costosa, parece que prefirió la imitación.

“Todas las Fila tienen que tener en la lengüeta el logo de la marca en blanco y esa no tiene por eso claramente es una réplica. Las amarillas no son tan caras suelen estar en 40 o 50 dólares”, sentenció George Rubin.

Melissa Paredes usa réplica. (ATV)

Alejandra Baigorria

La empresaria textil se ha lucido con algunas carteras originales, incluso su novio Said Palao le regaló una maleta de la reconocida marca Louis Vuitton, pero en zapatillas no sería lo mismo. En una de sus fotografías se luce con unas zapatillas Nike, que se evidencian no son originales.

“Es réplica porque el logo de Nike esta para abajo y en las Air Max 90 termina para arriba. Existe una zapatilla Louis Vuitton con ese parche, pero esa intentó imitar, no es una réplica exacta”, agregó.

Alejandra Baigorria. (ATV)

Carol Reali

La popular ‘Cachaza’ se deja ver en sus redes sociales con accesorios y prendas de vestir de, aparentemente, marcas costosas. Sin embargo, todo parece que sería una réplica. Según una experta en el tema, lo que luce no es real. Así lo informó en una nota para Magaly Medina.

“El gorro presenta diferentes tipos de material que Louis Vuitton jamás hace, el contraste entre tela y cuero lo hace a través de una costura muy mal hecha. Esto jamás lo vas a ver de mano de la marca”, señaló.

Carol Reali. (ATV)

Erick Elera

El actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se luce con unaa zapatillas negras de lujo, pero estas serían réplicas según lo que indica el experto George Rubin. “Es una Alexander McQueen, revisándola bien puedo decir que son recontra bamba. En promedio las negras están en oferta entre 400 o 500 dólares, esas no son una buena réplica podría estar en 500 soles”, expresó.

Erick Elera. (ATV)

Korina Rivadeneira

La esposa de Mario Hart también se luce con marcas ostentosas, pero no son reales. En diversas fotos en sus redes sociales muestra marcas como Louis Vuitton y Dior. Sobre la cartera Louis Vuitton, la especialista Carolina Valerga señala: “Este modelo es súper común, los colores no forman parte del modelo original. Esas asas que tienen un corte y tiene colores nunca los hemos visto”.

Por otro lado, sobre la cartera Christian Dior explica que: “La hebilla es muy grande y el color no es exactamente el que utiliza Christian Dior. Normalmente es un poco más sutil, no utiliza una hebilla de ese tamaño”.

Korina Rivadeneira. (ATV)

Jossmery Toledo

La exchica reality lucía modelos Jordan, pero muy alejados de la realidad. Sus zapatillas eran una réplica mal hecha, según el experto, pues los detalles estaban completamente diferentes a una original.

“Son totalmente bamba, el Jordan se ve mal también, tiene las manos diferentes. Las originales cuestan entre 400 o 500 dólares, esa réplica no creo que pase de 300 soles”, comentó.

Jossmery Toledo. (ATV)

Christian Domínguez

El cantante de cumbia compartió una fotografía de un sorteo de zapatillas que aparentemente serían Nike, pero no tienen nada que ver con la marca. De acuerdo a George, este fue un mal intento de combinar dos modelos que no dio nada.

“Esas son totalmente bamba. Esa es una mezcla entre una pantufla Nike Cortez y una zapatilla del mismo modelo. Existe ese modelo en pantuflas y zapatillas, no en una mezcla de los dos”, expresó.

Christian Domínguez. (ATV)

