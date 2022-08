‘29′ de Demi Lovato inspiró a usuarios a criticar romances de la farándula con gran diferencia de edad

'29', el nuevo sencillo de Demi Lovato, hizo que internautas recordaran romances de la farándula peruana.

La nueva canción de Demi Lovato, titulada ‘29′, ha inspirado a miles de mujeres a hablar sobre las relaciones amorosas que mantuvieron con hombres mucho mayores que ellas cuando eran adolescentes. El tema musical ya es tendencia en Tiktok, y los peruanos no dudaron en relacionarlo con la farándula nacional.

Como se sabe, los fans especulan que ‘29′ está inspirada en el romance de seis años de duración que tuvo la cantante estadounidense con el actor Wilmer Valderrama. Él tenía 29 cuando conoció a Lovato, de tan solo 17 años. Se volvieron pareja cuando la exestrella Disney cumplió 18, y las críticas no faltaron.

Demi Lovato y su polémico sencillo ‘29’ despiertan críticas sobre las relaciones amorosas con hombres mayores.

Debido a este trasfondo, los internautas recordaron la historia de amor de algunas parejas del espectáculo, que se caracterizaron también por poseer una preocupante diferencia de edad.

Brunella Costa y Renzo Costa

La conductora de ‘América Hoy’ contó en su momento que tenía 16 años cuando habló por primera vez con el empresario, de entonces 40 años , a través de las redes sociales. Aunque la diferencia era evidente, ninguno tocó el tema de la edad hasta que tuvieron su primera cita.

“Yo sabía que él era mayor y él sabía que yo era chibola, pero no tanto. Ese día fuimos a comer y después en una discoteca me preguntó: ‘¿Cuántos años tienes?’. Entonces, le dije: ‘Bueno, tengo 16, ¿no te molesta no?’, y él puso una cara. Cuando le pregunté su edad, me dijo: ‘Luego te digo’”, expresó en entrevista con Milagros Leiva.

Eventualmente, iniciaron una relación amorosa, la misma que llegó a su fin en el 2017 debido a las infidelidades del ‘Rey de los cueros’, según reveló la misma Brunella Horna. Este año, aseguró en ‘América Hoy’ que llevó terapia psicológica para superar la “tormentosa” relación amorosa que tuvieron.

Brunella Horna y Renzo Costa protagonizan trend de Demi Lovato | TikTok

Estrella Torres y Tommy Portugal

Deslumbrado por su talento y belleza, el cantante de cumbia consiguió el número de Estrella Torres para hacerle una pregunta sobre Thamara Gómez, ya que ambas formaban parte de la agrupación Corazón Serrano. La química entre ambos fluyó y, en febrero de 2014, se volvieron enamorados. Él tenía 32 y ella tan solo 16 años.

Aunque se comprometieron en el 2019, la pareja no llegó al altar debido a la pandemia y a los problemas personales de ambos, los cuales terminaron afectando la relación. En agosto de 2021, la cumbiambera reveló que su noviazgo había llegado a su fin después de siete años juntos. “Se merece todo lo mejor, no fue nada malo”, dijo entre lágrimas.

Estrella Torres y Tommy Portugal protagonizan trend de Demi Lovato | TikTok

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero

Durante un viaje a Iquitos, el reconocido cantante de cumbia, de entonces 26 años, vio a la popular ‘Ñañita’ por primera vez. Fue así que la invitó a formar parte de su grupo de bailarinas, sin imaginar que se enamoraría perdidamente de ella. Claudia Portocarrero recién había cumplido 15 años y aún así aceptó el trabajo .

La pareja permaneció unida por más de una década y eran considerados como una de las relaciones más estables de la farándula. Sin embargo, se separaron en el 2012. “Terminamos super bien, nos llevamos bien. Hasta el día de hoy los sentimientos están ahí, pero de diferente manera. Es parte de mi familia, mi hermano. Lloré lo que tenía que llorar”, dijo la exbailarina.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero protagonizan trend de Demi Lovato | TikTok

Alessandra Fuller y Pablo Heredia

Se conocieron durante las grabaciones de la telenovela ‘Ven, baila quinceañera’. En mayo de 2016, fueron captados por una revista local en situaciones cariñosas, levantando los rumores de una relación amorosa. Dos meses después, los artistas anunciaron su romance al público. La actriz tenía 21 y Pablo 37, siendo más de 10 años la brecha entre ambas edades.

Pese a los planes de boda, su historia de amor terminó en el 2018. Se rumoreó que el actor argentino le habría sido infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos, algo que el mismo Pablo desmintió en su momento. “No hubo infidelidad, eso que quede claro. Lamentablemente las cosas no han funcionado y cada uno tuvo que seguir su camino. Le deseo lo mejor”, sostuvo.

Alessandra Fuller y Pablo Heredia protagonizan trend de Demi Lovato | TikTok

Edwin Sierra y Greysi Ortega

La hermana de Milena Zárate contó que mantuvo un romance clandestino con el comediante cuando ella tenía 17 años y él 40 . En agosto de 2018, aseguró en el programa ‘Tengo algo que decirte’ que Edwin Sierra abusó sexualmente de ella y que, además, la obligó a interrumpir su embarazo de cinco meses.

“Él me dijo que le gustaba, lo empujo, entonces me abraza y apaga la luz. Entonces Milena llega y me pega. Yo del mismo miedo no dije nada. Regreso a los 16 años y él (Edwin) empezó a ser cariñoso, detallista, pero llegó un momento en que se metió a mi habitación, hubo un forcejeo y abusó de mí. Después de eso quedé embarazada”, expresó para sorpresa de muchos.

Este tormentoso romance ocasionó un fuerte conflicto entre las hermanas Greysi y Milena Zárate. Hoy tienen una relación cordial, dejando atrás el pasado por el bienestar de la familia. Por su parte, Edwin Sierra fue separado de su programa radial debido a la denuncia pública de la colombiana; sin embargo, terminó volviendo después de un tiempo.

Greysi Ortega y Edwin Sierra protagonizan trend de Demi Lovato | TikTok

