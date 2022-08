Samahara Lobatón otra vez es denunciada por estafa: “¡Eres una conchuda total!”

(Magaly Tv La Firme).

Una nueva estafa contra la ex chica reality, Samahara Lobatón, se denunció en el último programa de ‘Magaly Tv La Firme’. La hija de la empresaria Melissa Klug fue acusada por una de sus clientes de no cumplir con la entrega de los productos que publicitó en su tienda online Xixi Store.

Lucía Gamero de Arequipa contó para las cámaras de Magaly Medina que en el mes de mayo de este año, realizó un depósito bancario a las cuentas de la Samahara para que ella pueda enviarle un pedido de zapatillas, muñecas y otros objetos cuyo costo sumó S/2.200.

La mujer arequipeña reveló que tras su insistencia y paciencia la joven le envió sus productos pero no estaban completos.

“Samahara Lobatón Klug te pido que me devuelvas los 2200 soles que te deposité para los productos que nunca me llegaron y que no me quisiste cambiar”, detalló la cliente de Xixi Store.

Además, la arequipeña no dudó en calificarla de “estafadora y conchuda” por no solucionar su problema. “Le pedí fue 3 pares de zapatillas, dos conjuntos de buzo, dos muñecas y un tomatodo, todo eso sumó 2200 soles y lo cancelé en tres depósitos”, agregó.

Según la presunta víctima de estafa, luego de cancelar la compra, Samahara la llamó para decirle que no podrían enviarle sus productos porque “no les iban a llegar” por lo que le ofreció cambiar su pedido “por otras opciones”.

“El 25 de mayo le hago el depósito y de pronto me llama, y me dice: “estoy aquí en Estados Unidos y los productos que me has pedido no me van a llegar, pero tengo otras opciones”, indicó.

La mujer asegura que se vio obligada a cambiar su pedido porque Samahara no consiguió lo que promocionó en su tienda. Sin embargo, el pedido que llegó a sus manos estaba incompleto. “Me dijo que estaban viendo la solución (…) Me dijeron una fecha, otra fecha, y nunca llegaban”, manifestó.

Asimismo, le cuestionó a la influencer el pregonar que puede costear una fiesta infantil de S/ 40.000 a la hija que tiene con el barbero Youna, pero no solucionar o reembolsar el dinero a sus clientes a quienes ha estafado. “Ya sabemos cómo pagó la fiesta de su hija”, arremetió para el programa de espectáculos.

Samahara Lobatón fue criticada en sus redes sociales.

No es la primera vez

Cabe resaltar que la joven influencer no ha sido acusada de estafa por primera vez. En febrero de este año, una joven emprendedora expuso su caso en un vídeo que terminó volviéndose viral donde asegura que le pagó S/350 a Samahara Lobatón para publicitar su marca y participe en un sorteo que hizo en sus redes. Sin embargo, ella no cumplió.

La ex chica reality se defendió asegurando que no pudo cumplir con toda la publicidad porque su pequeña, su pareja y ella misma se contagiaron de COVID-19. Además, recalcó que ella tenía planeado hacerle la devolución de su dinero.

“El sorteo se realizó, se dio una ganadora, pero ella pidió que se vuelva a hacer (…) lastimosamente la misma semana que ella lo pidió, mi hijita se contagió de COVID y obviamente nos contagiamos Youna y yo, Xianna estuvo muy mal, tengo mis fichas (…) Tuvimos que llevarla de emergencia porque no le bajaba la fiebre de 40 y tuvo 24 horas con fiebre sin bajarle una sola hora un punto de fiebre”, contó la influencer.

