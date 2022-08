Usuarios piden ayuda para los perros de Diego Bertie “Están sufriendo, que alguien los adopte”

Usuarios piden que las mascotas de Diego Bertie sean adoptadas. | Instagram

El actor Diego Bertie falleció el pasado 5 de agosto tras caer del piso 14 del edificio donde vivía, ubicado en Miraflores. Su partida dejó en total desconsuelo a familiares, amigos y seguidores, sin embargo, también hay otros seres que sufren su partida, sus dos mascotas.

Tanto es el amor que Diego Bertie le tenía sus caninos que mandó a hacer unos portarretratos de ellos, los cuales formaban parte de la decoración de su departamento. Asimismo, no dudaba en colgar imágenes de ellos en su cuenta de Instagram.

Este último miércoles 24 de agosto, Magaly Medina sorprendió emitiendo un informe en su programa donde revelaba cuál es la situación que viven hoy en día las mascotas del fenecido actor. Según indicaron los vecinos, las canes viven solos en el departamento de Miraflores. Indicaron también que las criaturas lloran mucho, cuestión que apena a los que viven en los alrededores.

“Los escuchamos aullar desde hace mucho. Son aullidos ya desesperados, aullidos donde se quedan ronquitos. Entonces, al principio pensábamos que era otro piso, pero luego nos dimos cuenta que son las mascotas de Diego”, indicó un vecino.

“Ya los perritos aúllan porque están en soledad, solamente vienen a llevarlos de paseo. Seguramente a dejarles un poco de comida, pero ahí (en el departamento) ya no vive nadie”, contó otro vecino.

El informe señala que la encargada de los perritos es la nana de Diego Bertie, Teodora Bonilla, quien visita a las mascotas para sus respectivos paseos y los alimenta.

Usuarios reaccionan en Instagram

Ante ello, los usuarios de las redes sociales no dudaron en pronunciarse, pidiendo que no dejen solos a las mascotas que tanto amaba a Diego Bertie.

“Por favor, denles amor a estos animalito. No los dejen solo. Diego no lo hubiera querido. Háganlo en homenaje a Diego”, comentó un seguidor en la cuenta de Instagram del artista.

“Ellos no pueden separarse. Si los adoptan tienen que ser juntos, Diego en una publicación lo dijo”, escribió otro.

“Por favor, ayuden los perritos están sufriendo mucho”, “Los amabas tanto Diego , por qué los dejaste. Aquí te extrañamos y no entendemos qué pasó”, “Pobrecitos los perritos, estarán sufriendo mucho sin su padre”, “Es ahora cuando se ve el verdadero amor. No sabemos los motivos pero yo ya me los hubiera llevado conmigo . Dios proteja a esas criaturitas”, son solo algunos de los cuantiosos mensajes que los usuarios escribieron en la red de Diego Bertie.

Hacen pedido en Twitter

Las reacciones en Twitter tampoco se hicieron esperar. Los usuarios expresaron su pena ante la situación que viven los perros de Diego Bertie y pidieron su pronta adopción.

“Ay (carita triste), los perritos de Diego Bertie. Puedo entender que la familia no haya tenido cabeza para pensar en ellos, pero estoy segura que miles estarían felices de adoptarlos y amarlos si ellos no se pueden hacer cargo. Un perrito no puede vivir solo”, escribió un cibernauta.

“Qué poco insensibles los familiares más cercanos de Diego Bertie por no velar por esos 2 perritos, acaso no querían a Diego para no adoptar ni siquiera a esos animalitos”, acotó otro.

“Alguien que rescate a los perritos de Diego Bertie, por el amor de Dios”, “¿Cómo es eso que los perritos de Diego Bertie están en el departamento encerrados todo el día y paran llorando? ¡Que alguien los adopte ya!”, “Pobrecitos los perritos de Diego Bertie, ¿y la familia y la hija? No se pasen qué malas personas, aúllan de tristeza, qué terrible, ojalá que personas buenas puedan adoptarlos a los dos”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social.

