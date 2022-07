Milena Zárate lamentó que Greissy Ortega intente ingresar a Estados Unidos de manera ilegal

Milena Zárate dijo que fue una mala idea de Greissy Ortega ir de ilegal a Estados Unidos. (Foto: Instagram)

La cantante colombiana Milena Zárate se animó a opinar sobre la difícil situación que se encuentra viviendo su hermana Greissy Ortega, quien abandonó el Perú con el objetivo de buscar un mejor futuro para sus hijos. Ella reveló para Amor y Fuego que intentó ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, pero fue devuelta por las autoridades a México.

De acuerdo a la expareja de Edwin Sierra, todas en su familia se aconsejaron a su hermana que no vaya al país norteamericano sin tener sus papeles en regla, pero ella no les hizo caso y decidió vender todo lo que tenía en Perú para buscar reunirse con su esposo.

“ Todos le dijimos que no lo haga, es adulta, la puedo aconsejar, pero ya es su decisión, no es una niña. De hecho, se peleó conmigo por hacer las cosas a escondidas, sobre todo por los niños. Hubiese preferido no saber nada de ella, no saber su paradero, igual lo iba a hacer”, dijo la colombiana a El Popular.

Asimismo, Milena Zárate señaló que viene apoyando a Greissy Ortega de manera emocional, pues ella se encuentra viviendo un mal momento luego de no lograr cruzar la frontera con sus tres hijos, por lo que se encuentra viviendo en la habitación de un hotel.

“Ella tomó la decisión porque tocó fondo y aquí era mucho más difícil sacar adelante a sus hijos. Espero que pueda lograr sus metas por el bien de los niños, trabajen y vaya bien por allá. Así quisiera regresar a Perú no puede entrar por los problemas que tuvo hace varios años ”, acotó.

De otro lado, la cantante señaló que no quiere pensar en los peligros que estarían por pasar su hermana y sobrinos al intentar cruzar la frontera de manera ilegal una vez más.

“Pasan hambre, pero no hay opciones de salir a comprar por la misma travesía de las condiciones que están pasando”, indicó. Finalmente, consideró que Greyssi Ortega no tomó una buena decisión al contar lo que se encontraba viviendo para el programa Amor y Fuego.

¿Dónde se encuentra Greissy Ortega?

Greissy Ortega aseguró que ella, su hermano y sus pequeños están hospedados en un hotel de Cancún, en México, esto tras ser deportados por las autoridades de Estados Unidos.

“ A mí me han devuelto del lado donde iba a ingresar porque casi todos los colombianos están emigrando para buscar una vida mejor ”, contó.

La reportera de Willax reveló los detalles de la habitación en la que se aloja Greissy con sus menores hijos. “Pequeña, con tan solo dos camas y sin espacio suficiente para que puedan jugar los niños”, precisó.

La hermana de Milena Zárate intentó ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, pero finalmente no pudo. Aseguró que volvería a intentarlo para estar al lado de su esposo.

