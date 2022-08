Usuario graba cómo un vendedor estafa a su cliente bajo la modalidad del ‘cambiazo’ en Lima

En el video se observa cómo el vendedor termina estafando al usuario que le realiza una compra, cambiándole un paquete por otro con la ayuda de una señora, quien sería su cómplice. (TikTok: @frankelbunsapo)

La cachina es uno de los lugares donde se encuentra todo tipo de accesorios, artefactos, ropas, calzado y más. A este sitio llegan a parar objetos regalados, echados a la basura, reciclados y también aquellos que son robados.

El lugar más conocido de la cachina es Tacora, donde cientos de personas acuden para realizar compras de diversos productos. Sin embargo, los compradores deben de tomar en cuenta el peligro que corren al adquirir productos de esta parte y prueba de ello, fue un video que se ha vuelto viral en TikTok donde se observa cómo a plena luz del día un vendedor termina estafando a su cliente, aplicando la técnica más famosa de los hampones, conocida como ‘el cambiazo’.

Video viral de estafa a comprador en Perú

El clip viral que fue publicado por el usuario @frankelbuensapo el día 24 de agosto ya cuenta con más 10.5 millones de vistas, alrededor de 300 mil me gusta y más de 8,000 comentarios.

Dicho material inicia mostrando a un usuario comprando un buzo y un par de zapatillas. Inmediatamente, se ve que el vendedor envuelve los productos para luego meterlos en una bolsa de color negro. Mientras enrolla el producto se ve que mira hacia un lado y aparecen en escena varias personas, yendo en dirección contraria hacia donde observaba el presunto comerciante.

En el grupo de personas que pasaron como transeúntes del lugar, se vio a un joven con un saco amarillo apoyado en la espalda y también a una señora con una bolsa de color celeste grande, de la cual saca y mete una bolsa de color negro de tamaño mediano. Esto podría ser una clara actitud sospechosa, pero pasa desapercibida hasta aquel momento para el espectador del video, y más aún para la víctima.

Sin demorar más, el vendedor coloca las prendas y el par de zapatillas dentro de la bolsa negra y comienza a amarrarla dándole varias vueltas, mientras conversa con su cliente. Este, sin sospechar lo que sucedería después, comienza a revisar el dinero que iba a entregarle al negociante por la compra que estaba efectuando.

Apenas amarró la bolsa por completo, el vendedor y también estafador se voltea como para recibir el dinero de su cliente y en eso la mujer con el bolso celeste vuelve a aparecer en escena, pero esta vez tiene en la mano una bolsa negra llena y amarrada, similar a la del comprador.

¿Cómo sucedió? La señora que vestía una chompa negra y pantalón marrón tenía en un hombro una bolsa grande celeste, sujetada como si fuese una cartera y en la otra mano, la bolsa negra. A la señal del comerciante, esta se acerca a él mientras transita por la vía e intercambian el paquete negro.

El incauto cliente no se percata de ello, debido a que se encontraba concentrado en verificar el pago al vendedor, quien con una mano recibía el dinero y con la otra realizaba el ‘cambiazo’ en complicidad con la mujer.

Todo esto sucede en una calle bastante comercial a plena luz del día y el lugar, según los usuarios sería en la cachina, ubicada entre la avenida Aviación y Grau.

Reacción de los usuarios

El hecho generó indignación en miles de usuarios, quienes rápidamente condenaron el mal accionar del comerciante y, además, señalaron que es una mala práctica que se hace con frecuencia en esos sitios de venta informales.

Estos fueron algunos de los comentarios encontrados en el video que se volvió viral en TikTok

“Eso le pasó a mi papá en los años 90. Después nos enseñó a que siempre revisemos la compra una vez más antes de salir de la tienda”.

“Toda compra que hagan, recuerden que deben de pedir que no la envuelvan. Lleven su propia bolsa y que ahí pongan las cosas compradas. No suelten sus bolsas, ni se las den. Revisen su compra y después paguen”.

“Alguna vez me la quisieron hacer, pero agarré el producto y le dije sin bolsa y se molestó. Para que no reniegue agregué ‘no hagamos daño al planeta’, pero el señor seguía amargo. Al final no le compré nada porque me subió el precio y era porque me quería estafar, pero resulté ser más viva”.

