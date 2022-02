Cercado de Lima: clausuran “La Cachina Fashion” tras observaciones de Defensa Civil

Durante un nuevo operativo, la Municipalidad de Lima decidió clausurar el centro comercial “La Cachina Fashion” ubicado en el Cercado de Lima. Las autoridades explicaron que esto se debe a que en repetidas ocasiones venían siendo notificados y hacían caso omiso a las indicaciones por Defensa Civil.

Jonathan Ríos, vocero de la comuna indicó a Buenos Días Perú que en este recinto de 46 stands fueron notificados el 22 de febrero, donde se les indicaron que no levantaron observaciones de Defensa Civil.

“Estamos en “La Cachina Fashion”, en la cuadra 8 de la avenida Argentina en el Cercado de Lima. Este es un recinto de 10′600 metros cuadrados y cuenta con 946 puestos. Ellos han sido notificados el 22 de febrero donde se les indica que no habían levantado las observaciones de Defensa Civil, ellos solicitaron una suspensión del procedimiento el 9 de febrero y se les ha denegado porque es un recinto con alto riesgo, es por eso que el día de hoy estamos procediendo a clausurar este centro comercial”, explicó la autoridad de fiscalización para Panamericana TV.

“No cuenta con certificado de Defensa Civil, eso quiere decir que no tienen los planos que acreditan que el espacio es seguro, no tiene un buen sistema eléctrico, no tiene sistema contra incendios, no tienen rociadores contra fuegos no cuentan con protocolos de seguridad”, agregó.

Según explicó Jonathan Ríos, lo que solicitan es que trabajen de manera conjunta para levantar las observaciones. Asimismo, pidió que no hagan uso de la fuerza ni violencia para intentar entrar, ya que deben respetar las medidas que ha optado la Municipalidad de Lima.

“Lo que queremos es que los administradores de este centro comercial tomen conciencia y puedan levantar las observaciones en el más breve plazo”, expresó.

“Si ellos optan por la fuerza y romper estos muros d concreto, la sanción puede ser definitivas en clausurar de manera inmediata e indefinida este centro comercial, siendo ellos mismos los únicos perjudicados, es por ese motivo que exhortamos a los trabajadores de este lugar que exijan a sus administradores que cumplan con todo y tengan todo en regla para el debido funcionamiento”, puntualizó.

Más de 469 puestos que no podrán trabajar tras clausura de centro comercial en la avenida Argentina- Cercado de Lima.

Recordemos que en este lugar se venden ropa, celulares, artículos para la casa, artefactos, por lo que la concurrencia de personas es muy amplia. Ante estos las autoridades mencionaron que seguirán realizando operativos en diversos centros comerciales a fin de resguardar la integridad de las personas.

“Les pedimos a la ciudadanía trabajar en conjunto y si ven algo que no es correcto denunciar ante las autoridades”, manifestó Ríos.

Recordemos que Defensa Civil, es un organismo del Estado que tiene por finalidad prevenir los daños que pudieran ocasionar los desastres naturales o provocados, socorrer a la población en situación de emergencia. Defensa Civil se planifica y ejecuta con una estructura básica capaz de adaptarse a las diversas soluciones.

Más allá de actuar durante y después de una catástrofe, los integrantes de la defensa civil también cumplen con importantes funciones de prevención. Para esto deben realizar un análisis de eventuales riesgos y trabajar con la población para minimizar las posibilidades de contingencia.

