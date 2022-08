Profesor descubre local de comida rápida en su universidad y se vuelve viral

(Video: TikTok / Álvaro Palacios)

En estos tiempos, no es de extrañar que grandes corporaciones invadan ciertos lugares que, en teoría, están destinados a otros fines. Y es que, muchos podrían considerar que una cosa es tener el clásico quiosco en un centro de estudios, donde se solíamos comprar nuestro refrigerio en épocas escolares o universitarias ; pero otra muy distinta es tener a una gran cadena de comida rápida a disposición en el patio. Curioso, pero cierto.

Tal como se puede ver en un video que se ha vuelto vitral en los últimos días en la plataforma de TikTok, una famosa cadena de comida rápida se ha instalado en el campus de una conocida universidad para el deleite de los alumnos.

Ocurre que el profesor de la Universidad de Lima, Álvaro Palacios, llegó al campus de su centro de trabajo luego de dos años de ausencia debido a la pandemia por Covid-19. Y es que todas las clases que hasta hace poco eran virtuales ahora serán presenciales.

(Captura: TikTok / Álvaro Palacios)

Grande fue la sorpresa del también fotógrafo y director audiovisual, cuando al dar los primeros pasos dentro de la casa de estudios se topó con un local de la cadena de comida rápida Bembos . Y no era una escenografía de los alumnos de la facultad de Ciencias de la Comunicación, era una tienda real que ya estaba funcionando y atendiendo a unos alumnos que ya hacían cola para realizar sus pedidos.

“Bembos en la Universidad de Lima”, es el texto que acompaña el mini clip de tan solo 12 segundos de duración. Además de fondo musical se escuchan los primeros acordes del tema ‘Bizcochito’ de la cantante española Rosalía.

Como era de esperarse, el video generó miles de reacciones en todas las redes sociales en donde ha sido compartida esta producción audiovisual.





La mayoría toma esta situación con humor y realizan bromas al respecto, pidiendo la apertura de otras tiendas como si se tratara de un centro comercial.

(Captura: TikTok / Álvaro Palacios)

Pero también hay de los otros que mostraron su preocupación pues así como pusieron un local de comida rápida, consideran que al menos debería haber una opción de comida saludable para los desean cuidar su cuerpo.

aTan solo en la aplicación de TikTok, el video ya ha sido reproducido casi 200 mil veces y los números siguen subiendo con el pasar de las horas. De igual manera, los corazones rojos de los ‘me gusta’ ya han alcanzado la cifra 13.5 mil.

“Tiene h&m en la u. de lima?”, “Eso ya parece centro comercial”, “ni en Harvard se atrevieron a tanto”, “Próximamente un mall dentro de la U”, “Que habrán migraciones para poder ir”, “Bembos no empezó como un proyecto de tesis de la ULima o algo así?”, “y la nevera fit?”, “Es capitalismo en su máxima expresión”, “Aquí viendo los ex estudiantes todo lo q no tuvieron”, “van a hacer lo que sea con tal que no se vayan a jockey”, son algunos de los comentarios que se dejan leer en el post original.

Seguir Leyendo