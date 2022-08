Estafan a mujer con S/11 mil luego de aceptar falso trabajo que consistía en dar me gusta en TikTok. Foto: ATV

Una mujer denunció que fue estafada con S/11 mil luego que le llegara un mensaje vía WhatsApp sobre una oferta laboral. Este trabajo consistía en darle me gusta a los diferentes contenidos de negocios de emprendedores y personalidades en las redes sociales: TikTok y Facebook a cambio de un pago.

Según lo informado por la víctima, las primeras semanas le pagaban S/1,50 por cada like que colocaba en la red social TikTok que fueron depositados a su número de cuenta, por lo que no desconfió. No obstante, luego le ofrecieron ser parte de un ‘grupo vip’ y donde le pedían invertir. Kenia no decidió apostar por este nuevo tipo de negocio.

“El trabajo es darle like a páginas para que sus negocios emprendan. Ellos nos daban el link de las páginas. De ahí me pasaron a otro grupo donde nos dijeron que éramos vip y que teníamos que invertir”, mencionó a ATV.

Asimismo, detalló que la primera inversión era una suma baja, pero luego se le devolvieron. “La primera inversión era de S/180, al inicio era poco la inversión, después de eso te lo devolvían. Mientras eso te dejaban tareas. Te decían que era simplemente tareas”, explicó la afectada.

Sin embargo, después le informaron que debería cumplir con la segunda tarea que estaba destinado para comprar otros productos. Por ello, Kenia decidió depositar alrededor de S/11 mil a distintas cuentas por su desesperación por las supuestas tareas que le dejaban.

Por otro lado, indicó que desde hace cinco meses no tiene trabajo por lo que ya no cuenta con sus ahorros. El monto que había guardado pertenecía a su liquidación con el que decidió apostar en esta modalidad, porque tenía gastos que asumir de su hija menor quien se encuentra delicada de salud.

Estafas por redes sociales. Foto: Agencia Andina

Denuncia

En este sentido, intentó denunciar el hecho ante las autoridades. Sin embargo, le informaron que “ahí no va a quedar”. Además, se ha comunicado a través de la red social que fue contactada, pero no le responden ni tampoco recepcionan llamadas.

Estas sería una nueva modalidad de estafa por las redes sociales. Por ello, se sugiere tomar las medidas necesarias y las verificaciones correspondientes antes de invertir en una página.

Evita ser estafado

En los últimos años, el auge de la tecnología marca un desarrollo, pero consigo las estafas han aumentado. Por ello, es importante saber en qué página web o plataforma estás colocando tus datos, lo mejor es comprobar que el URL comience con “https”. Asimismo, recuerda que el banco nunca solicita tus datos personales ni clave en una llamada.

No brindes y tampoco compartas tus datos o contraseñas de la tarjeta, celular, banca móvil, entre otros, porque desde ahí también se pueden hacer transferencias.

