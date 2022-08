Tiktoker muestra lo que se puede pagar con el sueldo mínimo en revelador viral

(Video: TikTok / @guada.business_)

En el mundo de las redes sociales podemos encontrar todo tipo de contenido. La mayoría suele apostar por subir fotos o videos que generan una reacción en los cibernautas. Generalmente es la risa. Y es que como se sabe, los peruanos solemos poner la mejor de las actitudes a pesar qué una situación no nos esté yendo como nosotros quisiéramos. Pero también hay de los otros que apuestan por un contenido que no solamente los usuarios pueden disfrutar, sino también sacar valiosas lecciones de vida.

Por ejemplo, podemos ver influencers que dan sus mejores secretos en temas de cocina, danza, como ordenar nuestra casa o cuarto, o cualquier otro tema que quisiéramos aprender.

Pero también hay algunos creadores de contenido que se meten en la piel del ciudadano de a pie y dan valiosos consejos sobre lo que se puede hacer con el dinero que ganamos en nuestro trabajo.

Como por ejemplo se puede ver en un video que se ha hecho viral en la plataforma de Tiktok, en el cual una mujer demuestra qué nos puede alcanzar si es que solo ganamos el sueldo mínimo establecido en el Perú.

Cabe recordar que desde el último uno de mayo de este 2022, el gobierno de nuestro país ordenó qué el monto del sueldo mínimo suba de 930 soles a 1025 soles. Una cifra que muchos aún consideran insuficiente para vivir en una ciudad como Lima. .

De acuerdo con las imágenes subidas por la tiktokera Guadalupe Padilla, ella hace un rápido análisis de los gastos mensuales que puede hacer una persona con ese monto.

“Por fin día de pago 1.025. Son 300 al toque (renta). No te olvides todo ha subido . 400 rápido (en comida) falto yo (luz y agua)”, es la rápida suma que hace la protagonista de este ilustrativo mini clip de tan solo 41 segundos de duración.

En ese sentido, Padilla recuerda qué los montos que ella señala son meramente ilustrativos, pues todo dependerá de la zona en la que uno viva y con quiénes comparte el hogar.

“¿Ahora qué hago, ¿cómo hago?”, menciona la tiktoker casi al final la pequeña producción audiovisual. Como para dejar en claro que con ese sueldo apenas y alcanza sobrevivir.

Cómo era de esperarse, el video se ha vuelto viral en cuanta red social ha sido compartido. Además ha generado miles de comentarios reconociendo que, a pesar del aumento otorgado por las autoridades peruanas, la cifra todavía sigue estando lejos para que una persona pueda vivir dignamente.

Tan solo en la aplicación de TikTok, el mini clip ha sido reproducido más de 58 mil veces. De igual manera, está breve clase de economía familiar ya consiguió casi mil corazones rojos de ‘me gusta’.

“400 en comida no alcanza”, “por eso se usa la ley de ahorro y gastar lo necesario yo no uso Netflix y compras de maquillaje solo uso lo necesario pero las mujeres gastan más”, “y eso q en realidad no es 1025 es menos”, “que será si hay hijos”, “Ser adulto fue el peor sueño q tuve d niño”, “te recomiendo q vayas en bici se ahorra bastante, cuando vayas en bus de acá nomas”, “y los descuentos te queda 900″, “internet wifi gratuito del vecino”.

