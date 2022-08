Fiscalizadores municipales van poner multa a chofer, pero los atiende ‘Firulais’

(Video: TikTok / @Teven119)

Se sabe que en una ciudad como Lima, los inspectores de tránsito siempre están atentos a que los choferes cumplan con las debidas reglas y no causen problemas a otros conductores y peatones.

Entres sus labores está el hecho de cerciorarse que cada vehículo, cuando decida estacionarse, lo haga en la zona permitida. Caso contrario, no les quedará más opciones que ejercer la ley y aplicar la respectiva multa. Que como sabemos tampoco es barata.

Pero la vida suele jugarnos bromas que es mejor tomarlas como lo que son. Y reír será la mejor opción.

Como sin chances se quedaron un par de inspectores de la Municipalidad de Lima que se sorprendieron al querer aplicar la ley pero no contaban con toparse con ‘Firulais’.

Tal como se puede ver es un video que se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok, par de fiscalizadores de la comuna limeña se acercaron hasta un automóvil tipo combi que se encontraba mal estacionado en algún mercado de la capital.

(Captura: TikTok / @Teven119)

Pero grande fue su sorpresa ya que no solamente no hallaron al chofer, sino que se chocaron cara a cara con un particular personaje en el sitio que le correspondía ocupar al conductor. Se trataba de un perrito, mascota del dueño del vehículo que saca a pasear cuando sale a realizar sus labores. También le sirve de seguridad, pues la inocente mascota es de raza pitbull. Una de las razas más protectoras que hay en el mundo canino.

De acuerdo con las imágenes subidas a la red social por el usuario identificado como @Teven119, los hombres vestido de chaleco amarillo llegan raudos hasta la camioneta, que se había estacionado en una zona prohibida, para aplicar la respectiva papeleta.

Ya tenían listo todo el procedimiento para estos casos: pedirle al conductor su brevete, su DNI, su SOAT. Hasta la libreta en donde se realizan las multas.

Pero al ver al tierno animalito (porque estaba detrás de la luna) solo atinaron a reírse entre ellos, pues se quedaron con los crespos hechos. Ya luego les quedaría esperar al verdadero chofer para realizar el operativo que la ley manda en esos casos.

(Captura: TikTok / @Teven119)

“Hoy le ponen su papeleta a Firulais” , se le escucha decir al autor del mini clip que hasta el cierre de esta nota ya sumaba más 183 mil reproducciones en la aplicación de TikTok.

De igual manera, la pequeña producción audiovisual de tan solo 16 segundos lleva acumulados más de ocho mil 500 corazones rojos de los ‘me gusta’.

En la sección de comentarios, más de un cibernauta no podía creer lo que veían y atinaron a lanzar mil y una bromas sobre la situación y sobre lo que le hubiese dicho el can, en caso pudiera hablar. También hay de los otros que mostraron su preocupación por el animal ya que lo dejaron solo encerrado dentro de un carro . Y es que esto podría jugar en contra del stress del perro y hacerlo más agresivo que de costumbre.

“Firulais: Ya pe jefe, arreglito”, “Firulai: solo tengo un cuarto de croketas efectivo no hay”, “FIRULAIS: de cuantas croquetas estamos hablando”, “porque no mete la mano el inspector”, “porque no entras y entrevistas a firulais jajaja”, “el firulais: no me grabes Oe acaso no amas tu vida?”, “Firulais: Jefe ya pedí, pero jefe, tengo 5 manguitos nomas”, “Caballero firulais, atente a las consecuencias”, son algunos de los graciosos mensajes que se pueden leer en el post original.

