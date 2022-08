Conductora le hace inocente broma a una policía y terminó detenida en la comisaría

(Video: TikTok / @nataliaromanri)

La gente que usa las redes sociales suele subir material de diferente índole. Algunos suben tutoriales de comida, de danza o de cualquier hecho curioso que le ocurra en la vida diaria. Pero hay otros qué se toman en serio el asunto de subir material gracioso a sus redes. Hay algunos que aprovechan cualquier situación qué les pase para registrarlo con su celular y ganarse unos likes de más.

Tal como se puede ver en un video subido a la plataforma de TikTok, y que se ha hecho viral en poco tiempo, una mujer le juega una conocida broma a una oficial de policía. Aunque la cosa no terminó como ella lo hubiese querido.

Ocurre que la usuaria identificada como @nataliaromanri subió a su cuenta en la conocida plataforma el instante preciso cuando fue intervenida por una oficial de la policía de tránsito peruana.

Estaba de buen humor

(Captura TikTok / @nataliaromanri)

El mini clip, de tan solo 12 segundos de duración, comienza cuando la autoridad se acerca por su ventana y, como dicta la ley, le piden sus respectivos documentos. Tanto de la intervenida como del vehículo.

“Papeles”, se le escucha decir a la uniformada con voz firme, a lo que la protagonista del video responde inocentemente: “Tijeras, te gané”.

Obviamente esa respuesta género más de una risa en los cibernautas que vieron la pequeña producción audiovisual.

Sin embargo, la mujer policía no habría tomado esta respuesta como uno lo hubiese esperado. Es decir, con una sonrisa por lo que en un principio era un inocente chascarrillo . Pues como se puede ver más adelante, la conductora, qué se dedica al oficio de taxista, mostró unas imágenes suyas dentro de una comisaría.

Al parecer fue llevada por la autoridad pues habría considerado una falta de respeto su actitud ante la ley. Aunque otra situación podría sugerir que @nataliaromanri fue detenida por no contar con los documentos requeridos para trabajar como taxista en la ciudad capital.

Como era de esperarse, este video ha generado miles de reacciones, a favor y en contra de la mujer, en todas las redes sociales en las que este clip ha sido compartido.

La broma le salió cara a la mujer taxista (Captura TikTok / @nataliaromanri)

Tan solo en la famosa aplicación de TikTok, las imágenes ya han sido reproducidas casi cinco millones de veces. Una locura para tan corto video, pero justificado por el humor que lleva en él.

De igual manera, los cibernautas han sabido premiar a la osada tiktokera dándole ‘me gusta’ más de un millón de veces a los corazones rojos.

En la sección de comentarios, Se pueden observar de todo tipo, pero la mayoría coincide en felicitar el buen humor usuaria ante un momento complicado. Y lamentan que haya tenido que terminar en la comisaría. Aunque también hay de los otros que le recomendaron salir a trabajar con todos los papeles en regla para que la próxima vez que sea intervenida por una autoridad de tránsito no tenga el mismo final.

“Esto me hizo el día”, “pero si tijera mata a papel”, “Por eso no juego con picones”, “No dejó ni los papeles”, “Que si valió la pena? Ha valido cada m@Idit0 segundo”, “No dejaste ni la piedra”, “Por qué esto no esto no es viral??? JAJAJAJA”, “seguro que en la COMISARIA había un TORNEO de papel/tijera!!!”, “cómo habrá Sido la reacción de la policía”, “jajaja lo bueno que te fuiste feliz”, fueron algunos de los mensajes que se dejan leer en el post original.

