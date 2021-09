Magaly Medina a Gisela Valcárcel: “¿Por qué no pone protocolos más estrictos para elegir conductores?”

Magaly Medina le pide a Gisela Valcárcel poner un mejor filtro para elegir a sus conductores de TV. (Foto: Captura de TV)

Magaly Medina no dudó en enviarle un consejo a Gisela Valcárcel luego que la conductora de Reinas del Show anunciara que someterá a protocolos más estrictos a sus colaboradores para evitar más contagios de COVID-19.

Para la polémica periodista, lo que debería hacer la popular ‘Señito’ es escoger mejores conductores de televisión, pues los que tiene ahora no dan la talla para estar en un programa de TV y mucho menos entretener al público.

“Gisela dice que está preocupada porque una de sus conductoras dio positivo al COVID-19. Ahora ha dicho que los protocolos serán muy estrictos en el programa del sábado”, comenzó diciendo la ‘Urraca’ tras confirmase que Melissa Paredes se contagió de coronavirus.

De inmediato, la conductora de Magaly Tv: La firme le recomendó a su ‘comadre’ realizar un mejor filtro para elegir a las personas que pondrá a cargo de los programas de televisión que tiene a cargo su productora.

“Mira Gise, ya los protocolos los conocemos todos, ya estamos experimentados del COVID-19, pero más bien por qué no pones protocolos más estrictos para elegir conductoras de televisión, es un consejo” , añadió.

Asimismo, Magaly Medina aseguró que si Gisela Valcárcel tuviera de verdad un filtro para elegir a conductores de televisión, su hija Ethel Pozo no estaría a cargo de la conducción de América Hoy.

“También has protocolos rígidos, estrictos para elegir conductores, bailarines, de verdad, sobre todo para los conductores de lunes a viernes. Yo que tú hago un protocolo más serio, más rígido y te aseguró que nadie pasa, ni la misma Ethel ”, sentenció entre carcajadas.

RODRIGO GONZÁLEZ Y SU MENSAJE PARA GISELA VALCÁRCEL TRAS CONTAGIOS EN REINAS DEL SHOW

Gisela Valcárcel señaló que tomará con responsabilidad el tema del contagio de Melissa Paredes de COVID-19. A raíz de ello, Rodrigo González no dudó en pronunciarse y pedirle a la ‘Señito’ que tengas más responsabilidad.

“Ya después de los descuidos, después de cero distanciamientos de todo lo que vemos en el show. Ya están los hechos, ser responsable es evitar, ya no la pegues de responsable porque la pata ya está metida” , resaltó el animador.

Para el popular ‘Peluchín’, los contagios en el programa de Gisela serían inevitables, pues desde que volvió el reality de baile los concursantes demostraron tener cero distanciamiento social.

“No hay que bajar la guardia y hay nuevas cepas”, resaltó González, quien indicó que en el en vivo se ven acercamientos entre compañeros, y más aún en los videos de TikTok que cuelgan las figuras del programa. “Ahí caen uno, caen todos”, acotó.

MELISSA CONFIRMA QUE TIENE COVID-19

Melissa Paredes confirmó que tiene COVID-19 a través de un enlace telefónico con América Hoy. La exmodelo señaló que se encuentra en su casa, aislada de su esposo y de su hija.

“ Es verdad, salí positivo en la prueba antígeno , el día de ayer también me hicieron una molecular, hoy me entregan los resultados... Me ha dado como una gripe, siempre se dice que el COVID da con todo, pero a mí me ha dado gripe, estoy bien, estoy estable”, precisó.

SEGUIR LEYENDO: