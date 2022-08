Magaly Medina se burla del fin del matrimonio de Evelyn Vela, pero luego se solidariza: “No debería reírme”

(Magaly Tv La Firme).

Magaly Medina había vaticinado desde hace varias semanas que el matrimonio de Evelyn Vela con Valery Burga iba mal y que podría estar cerca su final, y así fue. En la última edición de su programa, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ compartió con su público el comunicado de Vela donde anuncia el fin de su relación con el barbero.

Según el anuncio de la amiga de Melissa Klug, ella y el barbero, con quien se casó hace un año, han decidido continuar por “distintos caminos”. Ante ello, la conductora de “Magaly Tv La Firme” le recordó a la popular “Reina del Sur” los ampays en donde había aparecido su esposo con otras mujeres.

“Evelyn, te lo dijimos, te lo advertimos, nos ‘pechaste’, nos botaste, nos insultaste”, expresó la popular “Urraca”, quien también reveló que Burga y Vela permanecieron casados solo 525 y estuvieron físicamente juntos “solo 54 días acá, porque Evelyn no sé por qué razón no puede ingresar a los Estados Unidos”, puntualizó.

Se solidariza a su estilo

Sin embargo, no todo fue críticas y risas, hubo un momento en que la periodista reconoció la difícil situación que está pasando Evelyn Vela, por lo que luego de decirle “te lo dijimos” comparó el caso con el de Shakira y Gerard Piqué y le dijo que no debería de sentirse mal.

“ No debería reírme porque es una mujer que está sufriendo pero te lo dijimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver”, señaló.

“¿No han visto el caso de Piqué con Shakira? O sea, Evelyn, no te sientas mal por una chiquita cualquiera. Vamos a hacer la comparación, yo creo que hasta a Evelyn se le ve mucho mejor (...) No se tiene que sentir mal porque si ella mira a la actual novia de Piqué... Si a Shakira la dejaron por este pequeño adefesio, imagínate que puedes esperar pues Evelyn. Los hombres no necesariamente te dejan por algo mejor ”, agregó la presentadora del programa de espectáculos de ATV.

El comunicado de Evelyn Vela

La modelo Evelyn Vela confirmó el último miércoles que su matrimonio con el barbero Valery Burga llegó a su fin, confirmando así las especulaciones que se venían dando en el programa de ‘Magaly Tv La Firme’.

Evelyn Vela y las veces que defendió a su esposo.

“Hago de conocimiento a la opinión pública lo siguiente: Como sabe, siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación, por única ocasión emito esta declaración sobre la situación por la que estamos atravesando”, inicia el comunicado de la influencer.

A través de un comunicado hecho público en sus stories de Instagram, Vela aseguró que su separación fue un acuerdo mutuo y que tomaron caminos separados porque no creen poder continuar como pareja. Además, mencionó que están separados desde el pasado 30 de junio “en los mejores términos”.

“Valery y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos. Motivo por el cual, decidimos tomar caminos separados desde el 30 de junio del presente año. Creemos que no podemos crecer como pareja en esta fase de nuestras vidas”, señaló en su carta.

Asimismo, la modelo pidió a los medios de comunicación que respeten su privacidad porque se encuentra atravesando un momento difícil.

“A ustedes estimados medios de comunicación, les pido empatía y comprensión. Sé que esta información podrá causar interés, pero les pido respeto ante esta difícil situación”, finalizó.

