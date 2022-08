Magaly Medina predice que Gisela Valcárcel quitará del aire a ‘La Gran Estrella’ por bajo rating

Infobae Perú.

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora reveló la presunta mala situación que viene dándose en la producción del programa ‘La Gran Estrella’ del canal de América Televisión, incluso se animó a predecir que el formato de Gisela Valcárcel será cancelado en unas dos semanas.

Según dijo Magaly Medina, la popular “señito” habría pasado al retiro al productor mexicano Roberto Miquel, quien había sido anunciado por todo lo alto como el nuevo jale que prometía un éxito rotundo para el nuevo programa.

“Él vino con bombos y platillos y dijeron ‘acá la hacemos’, pero no la hizo...”, sentenció.

Una reportera del programa de Medina se comunicó con el mexicano y el productor confirmó que ya no es parte de ‘La Gran estrella’. Según explicó, él brindará asesoría a la producción del espacio sabatino desde México.

Roberto Miquel confirmó su salida de La Gran Estrella. (América TV / Instagram)

Sin embargo, para la conductora de Magaly Tv La Firme, Miquel no logró satisfacer las exigencias de los televidentes y “sus asesorías” terminaron hundiendo el rating del programa de Gisela Valcárcel que incluso intentaron levantarlo trayendo a artistas que generan críticas como Yahaira Plasencia y Michell Soifer.

Equipos de La Gran Estrella.

“ Que bueno que lo sacaron. Ese contenido pide cambio a gritos (...) cambio en el equipo, tiene que cambiar todo, el formato y todo lo que quiso hacer”, señaló la popular “urraca”.

En esa línea, Magaly Medina consideró que lo más probable que haría Gisela Valcárcel en un par de semanas es quitar del aire ese programa para poner otro que le dé rating.

“ Este programa no le va durar mucho tiempo, lo va levantar y va volver con otra cosa. Ella tiene que meterle chongo, lío, romances. Recuerden que los romances y las infidelidades más notables se han cocinado en ese programa si o no Melissa (Paredes), si o no (Christian) Domínguez”, sostuvo la conductora del programa de espectáculos.

Asimismo, apoyó la decisión de su eterna rival. “Despídelo, Gise. Yo también te apoyo, despídelo” agregó.

Gisela Valcárcel se muestra con nuevo look

En la última edición del programa ‘La Gran Estrella’, la conductora de televisión Gisela Valcárcel se lució en la con un llamativo cambio de look que no pasó desapercibido. Luego de que sus seguidores realizaran una votación sobre qué estilo debería usar, la empresaria apareció con un cerquillo en el cabello y un vestido corto.

Gisela Valcárcel presentó su segundo programa de La Gran Estrella. (América TV)

Cabe mencionar que esta semana, Magaly Medina se burló de Gisela Valcárcel por el aspecto de su rostro y hasta se atrevió a decirle que le diría el número de sus médico y de su entrenadora de deporte.

Rating de La Gran Estrella

El nuevo programa de Gisela Valcárcel se estrenó el 06 de agosto en medio de gran expectativa. En el primer programa se presentó a los 12 concursantes, miembros del jurado y a las mentoras, quienes estarán a cargo de los diferentes equipos. La producción de América Televisión logró posicionarse en el primer lugar del ranking, convirtiéndose en el programa más visto de esa fecha con 11.7 en Hogares Lima y 10.7 en Hogares Lima + 6 ciudades.

Asimismo, el pasado sábado 13 de agosto, ‘La Gran Estrella’ presentó su segunda edición, donde tuvo a su primera eliminada. El espacio televisivo logró 12 puntos de rating en Lima, mientras que en Hogares de Lima +6 Ciudades hizo 10.9, ubicándose nuevamente en el primer lugar de la tabla general del fin de semana.