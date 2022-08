Fiorella Retiz cobra pasajes, comida y una botella de whisky para hacer publicidad

Fiorella Retiz cobra pasajes, comida y una botella de whisky para lucirse en discotecas. (Magaly TV: La Firme)

Fiorella Retiz la exreportera del programa de Aldo Miyashiro, ahora se luce viajando por varias partes del Perú. Además, de mostrar su turismo, expone en redes sociales lo bien que la pasa en cada una de las discotecas a las que visita.

Sin embargo, el programa de Magaly Medina averiguó cuánto es que cobraba la ahora influencer por visitar estos lugares nocturnos y etiquetarlos en sus redes sociales. Pero, la conductora de televisión quedó muy sorprendida con los requerimientos de la joven.

“Yo no estoy haciendo presentación, lo que estoy yendo es a juerguear. El tema es que yo voy como imagen nada más. Yo voy, agarro mi espacio, me divierto, tomo, etiqueto, es como que vendo un poco el concepto de lo que estoy haciendo, pues ¿no?”, comentó al inicio Fiorella.

En la llamada telefónica que hizo un miembro del equipo de la ‘Urraca’ haciéndose pasar por un productor de discoteca, consultó a la joven cómo era su método de trabajo y en qué consistía para la marca.

“Yo llego a la ciudad que voy y es como que quiero disfrutar no sé, de la noche y de la buena comida. Entonces me han recomendado este lugar, voy ahora a este lugar y aparezco y voy contando la experiencia que me divertí, que la pasan bien y cuando quieran ir de viaje pueden ir a ese local”, expresó la joven.

Fiorella Retiz y lo que pide para lucirse en discotecas. (Instagram)

Tras ello, explicó que no pide un pago específico por su presencia, sino que solo quiere que costeen con sus gastos para visitar la provincia de la que la llaman. Además, pide una botella de trago para disfrutar de la noche en la discoteca.

“Lo que tendrías que cubrir son mis pasajes para poder viajar, es que en realidad yo voy porque me invitan, la estadía, la comida. Si voy a la discoteca me dan mi botella. ¿Me entiendes? Para que pueda tomar tranquila. Entonces, no es que esté cobrando algo más, sino como que me voy de viaje, me llevan por todos lados, es mi manera un poco de divertirme y de salir de Lima”, agregó bastante relajada

Pero, agregó que ella solo bebe whisky e incluso es selectiva con esta bebida. “Tendrías que movilizarme y darme la comida y obviamente le día de la discoteca que voy sí tendrías que ponerme una botella, yo normalmente tomo whisky, de negro para arriba”, comentó.

Finalmente, se mostró muy relajada en la conversación y comentó que incluso daría algunas facilidades para quien le ofrezca este viaje, pues ella misma podría hacerse cargo de algunas cosas si es que se requiere. Pero, señaló que viaja acompañada como medida de seguridad.

Fiorella Retiz. (Magaly TV: La Firme)

“Me mandas el pasaje, la reserva del hotel y yo ya voy y tú te encargas de movilizarme, darme las comidas o en todo caso, si es más difícil para ti puedes darme los viáticos para que puedas ir a comer pues, me haces mi tour también. Siempre voy con una persona más por seguridad para tratar de evitar algunos problemas, porque hay faltosos”, sentenció la joven.

Magaly Medina no pudo evitar emitir su comentario luego de escuchar las declaraciones de Fiorella Retiz. De inmediato la calificó de ‘alucinada’ por creerse influencer, pero resaltó que sabe trabajar bien con su imagen.

“Ahora se alucina influencer de recomendación. Ella recomienda lugares de diversión, según ella. Por eso es que la vimos en Trujillo bailando al lado del DJ y era porque esa discoteca la había contratado. Hemos visto que su contrato es para divertirse y salir fuera de Lima. Le pagan su pasaje, le dejan un espacio y le dan una botella de whisky, sus viáticos para su comida y su traslado. Qué manera de pasarla bien”, finalizó.

