Fiorella Retiz rechazó trabajar con Magaly Medina y ‘Peluchín’ porque no le gusta lo que hacen

Fiorella Retiz reapareció antes las cámaras de televisión para hablar sobre su vida luego del polémico “ampay” que protagonizó con Aldo Miyashiro. La periodista reveló más de la cuenta, entre ello, un pequeño recuerdo con Magaly Medina y el programa de Rodrigo Gonzáles, ‘Peluchín’.

En conversación con el programa ‘Enchelados’, la joven periodista contó los detalles de sus inicios en su vida profesional, es así que, reveló que hace pocos años le llegó la oportunidad de trabajar como reportera del programa de Magaly Medina y también para el programa de ‘Peluchín’, sin embargo, decidió no tomarla.

Según Retiz, la llamaron para enviar su CV, pero no lo hizo porque “no es el tipo de periodismo” que le interesa. “Fue hace 2 años”, fue así como la exreportera de ‘La Banda del Chino’, confesó que “choteó” a ala popular “Urraca” y “Peluchín, dejando en claro que no le gusta el contenido de los ampays y críticas a las figuras del espectáculo.

“No es el tipo de periodismo que a mí me gusta, no me gusta que me cuentes tu vida, no me interesa lo que has hecho sentimentalmente , pero sí me interesa que si tu historia va a inspirar sí me gusta”, añadió Fiorella.

¿Qué dijo Fiorella Retiz sobre el ampay?

Cabe mencionar que, Retiz evitó por bastante tiempo dar sus declaraciones sobre el “ampay” difundido por Magaly Medina donde fue descubierta besándose con su jefe Aldo Miyashiro.

Aunque en la entrevista con Enchelados no habló directamente sobre el tema de infidelidad, recordamos que sí dio su breve descargo para el programa de ‘Amor y Fuego’ el pasado 19 de abril. En el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, dijo que pronto contaría su versión de los hechos.

“Estoy en una especie de tratamiento... cuando termine todo esto, lo que yo estoy pasando, me acercaré para contar las cosas, ahorita no voy a responder”, explicó para programa de Willax TV sin entrar en detalles sobre el tipo de terapia a la que decidió someterse.

En otro momento, Retiz detalló brevemente cómo viene afrontando la controversia. “Siempre la mujer es la que sale más afectada (...) Yo ya pedí disculpas en mis redes sociales y eso es lo único que voy a decir ahora”, señaló para luego cortar la llamada telefónica.

¿A qué se dedica Fiorella Retiz?

La exreportera del programa de Aldo Miyashiro, ahora se luce viajando por varias partes del Perú y durante su paso, muestra su turismo y las discotecas que visita en sus redes sociales.

Según reveló el programa ‘Magaly Tv La Firme’, la joven periodista solo pide que la discoteca que la contrate para publicidad le costee sus gastos para visitar la provincia de la que la llaman. Además, pide una botella de trago para disfrutar de la noche en el lugar.

“Lo que tendrías que cubrir son mis pasajes para poder viajar, es que en realidad yo voy porque me invitan, la estadía, la comida. Si voy a la discoteca me dan mi botella. ¿Me entiendes? Para que pueda tomar tranquila. Entonces, no es que esté cobrando algo más, sino como que me voy de viaje, me llevan por todos lados, es mi manera un poco de divertirme y de salir de Lima”, indicó Fiorella Retiz en una llamada con uno de los “urracos” de Magaly Medina.

