Gustavo Roverano opinó de la bolsa de minutos: “El otro año nos sacaremos las dudas si fue beneficiosa o no”

Gustavo Roverano habló sobre la bolsa de minutos.

Gustavo Roverano, actual técnico de la selección peruana sub-20, se refirió a la anulación de la bolsa de minutos para la Liga 1 2023. El DT uruguayo manifestó que la próxima temporada se verá si realmente esta regla era beneficiosa para los clubes.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, brindó una conferencia de prensa en la Videna, donde dio a conocer las reformas del fútbol peruano. Desde el no ascenso directo de Copa Perú a primera división hasta la eliminación de la bolsa de minutos.

La ‘Máscara’ opinó, en conversación con radio Ovación, sobre dejar de lado la obligación de utilizar jóvenes en la máxima categoría. “El año que viene nos sacaremos la duda si la bolsa de minutos fue beneficiosa o no”.

“El tema pasa por los clubes, cuando se dedique a formar futbolistas y vean que el ingreso más importante es la venta de jugadores, se van a preocupar mucho más”, agregó el exfutbolista de Alianza Lima.

Por último, Gustavo Roveno compartió su experiencia como DT en el fútbol peruano. “A mí siempre me gustó darles oportunidades a los jóvenes, pero también deben tener cierta preparación, no voy a poner a un chico que no maneje conceptos básicos de futbol. El problema es que algunos chicos no están preparados para la primera división, por eso es difícil”.

La FPF eliminó la bolsa de minutos para el 2023.

Oblitas en contra de la bolsa de minutos

Juan Carlos Oblitas, probablemente, haya sido uno de los integrantes de la Federación Peruana de Fútbol que haya impulsado la desaparición de la bolsa de minutos en la Liga 1. El ‘Ciego’ mostró su posición en una entrevista meses atrás.

“Somos el único país del mundo donde hay bolsa de minutos, ¿Sácame un país donde sigue la bolsa de minutos? Ya no hablemos del mundo, hablemos de Sudamérica, ningún país tiene la bolsa de minutos. Entonces hablamos de lo políticamente correcto, pero no de lo correcto”, fue lo que dijo el exfutbolista en diálogo con Willax Deportes el pasado 24 de febrero.

El actual Director General de Fútbol de la FPF también le echó la culpa a los clubes peruanos. “Han dejado de invertir totalmente en menores porque creen que es un gasto”. Producto de la poca importancia por parte de las instituciones se seguía implementando la bolsa de minutos en el país.

El 'Ciego' se mostró en desacuerdo con la bolsa de minutos en la Liga 1.

SEGUIR LEYENDO