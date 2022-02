Juan Carlos Oblitas criticó la Liga 1: “Somos el único país del mundo donde hay bolsa de minutos”

Juan Carlos Oblitas fue técnico de la selección peruana años atrás.

Juan Carlos Oblitas tiene una posición en cuanto a la bolsa de minutos en la Liga 1. El director deportivo de la FPF no está de acuerdo con la inclusión de esta regla en el campeonato peruano y aseguró que es el único país del mundo que aún mantiene esto.

“Los clubes han dejado de invertir totalmente en menores porque creen que es un gasto. Y no ha habido la exigencia debida para impulsar lo que en el 2019 se tenía pensado cerrar por completo ese tema. Por eso seguimos con la bendita bolsa de minutos”, fueron sus primeras declaraciones para las cámaras de Willax Deportes.

Pese a que Ernesto Arakaki, director de menores de Perú, se mostró a favor de esta medida, el ‘Ciego’ comparte su pensamiento. “Yo les he dicho que no estoy de acuerdo, no por eso son mis enemigos, simplemente es una opinión”.

El exfutbolista manifestó los motivos de su posición. “Somos el único país del mundo donde hay bolsa de minutos, ¿Sácame un país donde sigue la bolsa de minutos? Ya no hablemos del mundo, hablemos de Sudamérica, ningun país tiene la bolsa de minutos. Entonces hablamos de lo politícamente correcto, pero no de lo correcto”.

El 'Ciego' se mostró en desacuerdo con la bolsa de minutos en la Liga 1.

SEGUIR LEYENDO