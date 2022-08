Agustín Lozano explicó los motivos de que la Copa Bicentenario y Supercopa no se realicen este 2022

El presidente de la FPF explicó los motivos de que no se realicen la Copa Bicentenario y Supercopa.

Lo que se venía especulando, terminó siendo verdad. Federación Peruana de Fútbol señaló que tanto como la Copa Bicentenario y la Supercopa no se realizará en este 2022. El presidente de dicha institución, Agustín Lozano, enfatizó en los motivos de esta decisión en la conferencia de prensa, donde habló de las reformas del fútbol nacional.

“Quiero saludar en su momento el nacimiento de la Copa Bicentenario, pero esta no ha traído resultados deportivos, de mejoramiento de competencia, resultados comerciales. Tenemos que ser sinceros. Uno puede tener la mejor voluntad, pero nosotros queremos torneos que alimenten al jugador, que fortalezcan a los clubes y mejoren al sistema”, respondió el directivo de la FPF en rueda de prensa.

“Si en el camino la comisión encuentra una alternativa que sustituya a la que hoy dejamos sin efecto, la vamos a desarrollar sin duda. Pero hoy día continuar con un campeonato que no nos da resultados, estos indicadores que necesitan el fútbol. No es jugar un campeonato por jugar. No es tener un torneo por decir que hay más partidos. No siempre tener más partidos, nos hace más competitivos”, agregó.

Agustín Lozano puso énfasis que no es una decisión propia de él, sino de un análisis colectivo de gente que tiene mucha experiencia y que conoce de este aspecto. Finalmente, la Copa Bicentenario y Supercopa, sobre todo la primera, no se realizarán por no alcanzar los objetivos deportivos y económicos previstos por la Federación Peruana de Fútbol.

Supercopa y Copa Bicentenario no se jugarán este año.

Posiciones opuestas en la Supercopa

El domingo pasado, Carlos Bustos habló sobre la Supercopa en la rueda de prensa después de la victoria de Alianza Lima sobre Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura. El DT ‘blanquiazul’ mostró su deseo de disputar este certamen.

“No tenemos fecha, no sabemos si se va a jugar la final con Cristal. Para mí es un título y hay que buscarle una fecha. No sé que esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla”, respondió el técnico argentino.

Carlos Bustos quiere enfrentar a Sporting Cristal en la Supercopa.

No obstante, Lander Aleman, presidente de la Comisión Organizadora y Competiciones de la Federación Peruana de Fútbol, informó que Sporting Cristal está de acuerdo de que este torneo no se realice este año.

“Joel Raffo, que es parte de la Comisión, apoyó la decisión de esta gestión de no jugar la Supercopa. Lo hacemos por el bien general del fútbol peruano”, fue lo que señaló el directivo de la FPF en conversación con RPP.

