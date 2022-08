Pedro Castillo: “A las personas que delinquen deben ser llevados a construir puentes, hospitales y rehabilitar carreteras”

Pedro Castillo instó a las autoridades a acabar con la delincuencia en el Perú

El presidente Pedro Castillo señaló la importancia de que las autoridades se pongan de acuerdo para terminar contra la delincuencia, y ratificó que desde el Ejecutivo se harán todos los esfuerzo para contar con un presupuesto que permita avanzar en esta lucha.

“Si no nos ponemos de acuerdo, como autoridades y como pueblo, no vamos a terminar contra este flagelo”, sostuvo al subrayar que corresponde al Estado hacer efectivas las demandas que tienen urgencia en el país.

Durante la clausura de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Trujillo, dijo que el problema de la delincuencia es estructural y corresponde enfrentarlo viendo el presente y el futuro.

“La raíz principal se da por las desigualdades que se han dado durante mucho tiempo, porque no hubo una buena distribución de los presupuestos, no se miraron dar con detenimiento a las verdaderas familias lo que corresponde”, dijo.

Agregó que “si nosotros cogemos a un delincuente y vemos de dónde procede, de qué familia viene, quiénes son sus padres, su círculo familiar” se puede dar cuenta que viene se “una familia que no tiene educación, que no tiene empleo” y que van a grandes ciudades a buscar una oportunidad, pero no se las dan. “Hemos llegado al colmo de que eso se transmite de generación en generación, donde los padres son delincuentes y los hijos también lo son”.

De igual forma, consideró que se tiene que darle todas las herramientas legales a la Policía Nacional y devolverles el honor, al mencionar que en otros países los agentes policiales tienen toda la autoridad.

El dignatario recordó que las rondas surgieron debido a la ausencia del Estado y hoy no hay delincuencia donde estas están, ejemplo que, según dijo, podría replicarse en barrios y asentamientos humanos.

“Tenemos que cohesionar el trabajo”, afirmó tras indicar que los internos deben regenerarse en las cárceles pero también pagar sus penas trabajando en obras como las defensas ribereñas.

“Juntos podemos sacar adelante al país, los temas mediáticos pasarán, ya el pueblo juzgará quién verdaderamente está para ver los grandes problemas del país “, manifestó el jefe del Estado.

Desde el Ejecutivo, remarcó Castillo Terrones, se harán todos los esfuerzos para contar con un presupuesto que permita enfrentar y acabar con la delincuencia.

Expulsión de delincuentes

En otro momento de su intervención, Pedro Castillo contó que en una conversación con sus pares de otros países, les planteó la devolución de los delincuentes extranjeros a sus países de origen, todos estuvieron de acuerdo, pero le plantearon que triplique o cuadriplique la cantidad de penales, porque ellos también enviarían de regreso al Perú a los presos peruanos que tiene en sus cárceles.

Asimismo, criticó que un delincuente tenga un abogado de oficio, tenga Internet y alimentación las 24 horas en los penales, mientras que hay niños que mueren de hambre y no tienen qué comer. “Que aprendan a llevarse el pan a la boca trabajando”, manifestó.

