Gobierno entrega más de 700 toneladas de fertilizantes en Andahuaylas. Foto: Presidencia de la República

El mandatario de la Nación, Pedro Castillo Terrones, otorgó 707 toneladas de fertilizantes en los centros poblados del distrito de Santa María de Chicmo de la provincia de Andahuaylas, Apurímac. Esta entrega beneficiará a 760 familias agrícolas.

Se realizó la entrega de 197 toneladas de guano de las islas, 480 toneladas de abono orgánico gallinaza y 30 de otros fertilizantes compuestos de fosfato de sodio, monoamónico y nitrato de magnesio. Esto ayudará a abonar cientos de hectáreas de los centros poblados.

La finalidad es tener mejores sistemas productivos y recuperar la competitividad agraria para la región de Apurímac. Asimismo, el monto de inversión es alrededor de 400 mil soles con el que se contribuye al fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país.

Cabe recalcar que el presidente de la República llegó hasta la localidad junto con el ministro Desarrollo Agrario y Riego, Alexander Alencastre Calderón, a quien exhortó a que se reparta a todos los agricultores por igual.

“Este gobierno va a hacer la verdadera descentralización. Señor ministro, quiero que se distribuya, que no se embolse para unos y se niegue para otros. Tiene que darse a todos los agricultores sin ninguna discriminación. Hemos pasado 200 años de discriminación y en un gobierno del pueblo no se puede discriminar a un compañero que hable distinto, piense distinto”, enfatizó el mandatario.

Como también recordó que había declarado en emergencia al sector agricultura con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria. En este sentido, mencionó que “si hay que endeudarnos para darle el pan a nuestros hijos, nos tenemos que endeudar, pero no para meterlo a nuestros bolsillos, sino para darlo a los hombres y mujeres de la chacra”, manifestó en el estadio del colegio Mariano Melgar Valdiviezo de la comunidad de Moyabamba Baja.

El mandatario Pedro Castillo llegó hasta el centro poblado del distrito de Santa María de Chicmo. Foto: Presidencia de la República.

“De qué sirve sacar a un funcionario y estar al lado del agricultor, si no hay lo fundamental, el agua. Sin agricultura, no hay alimentación y sin alimentación no se vive. Es el momento de priorizar aquellas qochas, este líquido elemento no solo para la chacra, sino para la crianza de nuestros animales, también para el consumo humano”, indicó.

Otra entrega

A esta entrega, también se otorgó tres máquinas trilladoras para mejorar la productividad del sector. Las agrupaciones beneficiarias son: la Asociación de Productores Agropecuarios y Agro industriales San Juan Rebelde de Guayana; la Asociación de Productores Agropecuarios los Hijos de Sucaraylla y la Asociación Agropecuaria los Ccantus.

