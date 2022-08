Esta semana se firmará contrato para recibir fertilizantes para los agricultores

Esta semana la empresa internacional Ready Oil Supply LLC obtuvo la buena pro del proceso de adquisición de fertilizantes. Foto: Andina

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que esta semana se firmará el contrato con la empresa que proveerá fertilizantes para los agricultores en el marco de la campaña agrícola 2022-2023. Como se sabe, la firma italiana Union Sped fue la elegida para entregar los lotes de urea y, de momento, ya ha sido notificada.

“El tema de la urea ya está concluido. La próxima (esta) semana debemos terminar con todos los procedimientos para que los barcos ya estén rumbo a Perú y puedan descargar [el fertilizante] en los tres puertos del litoral, puedan estar en los almacenes y comenzar la distribución”, señaló Andrés Alencastre, titular del Midagri, durante una actividad pública.

La elección de Union Sped se concreta tras las observaciones hechas por la Contraloría General de la República respecto a la empresa Ready Oil Supply LLC, que había sido anunciada como ganadora el 2 de agosto.

De acuerdo a lo que detalla en un informe, la empresa no cumplió en presentar sus estados financieros de los tres últimos años, como requisito del proceso. Solo presentó los correspondientes al año 2021. Para subsanar esta irregularidad, Ready Oil Supply LLC indicó que en los años 2019 y 2020 no realizó actividades debido a la pandemia contra la COVID-19. Por ello, mencionó “que no tuvo operaciones”.

No obstante, la Contraloría detectó que la información brindada por la empresa “no es cierta”, porque en su constitución de empresa se certifica que es una compañía de responsabilidad limitada y organizada el 4 de febrero de 2021. Esta información fue corroborada por la Contraloría en la página web del Departamento de Estado de Florida, Estados Unidos.

El sustento de la Contraloría es que no era imposible la presentación de los documentos, porque aún no se encontraba constituida. “Advirtiéndose que recién se había constituido en el año 2021, era imposible que presentara dichos estados financieros”, se menciona en el reporte.

Ante lo mencionado, el órgano supervisor denunció la falta de uniformidad, por parte del equipo de compras de Midagri, en la aplicación de criterios respecto a la evaluación de las ofertas presentadas por los postores, entre ellos Direcagro-Grupo 06 SA, con faltas parecidas.

Dos procesos frustrados

Como se recuerda, a inicios de junio, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) comenzó con la licitación para acceder a urea con el fin de abastecer a los agricultores en medio de la anunciada crisis alimentaria. Sin embargo, lejos de avanzar, el proceso quedó desierto por no “cumplirse con las especificaciones técnicas solicitadas a las empresas postoras por el área usuaria”.

La Contraloría había realizado una anotación que había una serie de vacíos en el cuadro de requisitos de la convocatoria. Luego, días después, se realizó el segundo proceso para tener los fertilizantes. La empresa brasileña MF Fertilizantes ganó la buena pro e iba a entregar el primer lote de 40 mil toneladas de urea dentro de los 35 días. Sin embargo, todo se frustró.

Agro Rural

La propuesta de la firma brasileña era superior en valor a la que presentó la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG). La primera cotizó a US$760 la tonelada, mientras que la segunda a US$650 por tonelada. Agro Rural aceptó abonar US$ 8 millones más caro el fertilizante que requieren con urgencia los agricultores.

Para descalificar la oferta de GIG, el comité de evaluación cuestionó que esta empresa presentará certificados ISO en idioma inglés, pero aceptó documentación en portugués de la brasileña MF Fertilizantes, detectó la Contraloría, lo que hace presumir que existió favoritismo.

Además, la Contraloría señaló que la empresa brasileña iba a entregar la urea en dos partes y en un espacio de tiempo prolongado, mientras que la proveedora GIG suministrará el producto en un solo bloque y en tiempo más corto. Pero el comité de evaluación prefirió la oferta brasileña.

Luego de este escándalo, el ministro Andrés Alencastre cesó a nueve funcionarios de Agrorural. Entre los desafectados estaba Rogelio Huamani, titular de esta entidad.

