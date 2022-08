Diego Chávarri se comprometió con su novia Onelia Molina y lo anunciaron en vivo: “Fue hace tres meses”

Diego Chávarri se comprometió con su novia Onelia Molina y lo anunciaron en vivo. (Wilalx TV)

Este lunes 22 de agosto, Diego Chávarri y su novia Onelia Molina se presentaron en el set de Amor y Fuego para hablar sobre el reciente asalto que sufrieron a mano armada por tres delincuentes que se llevaron sus pertenencias mientras se encontraban en el interior del auto del exchico reality.

Sin embargo, antes de que pudieran conversar del terrible momento que vivieron, un pequeño detalle en la mano de la guapa joven llamó la atención del conductor Rodrigo González, quien no dudó en mencionarlo. Y es que, un anillo muy brillante causó curiosidad en el presentador.

“¿Qué tienes en la mano? A ver acerca la cámara, ¿se nos casa Diego Chávarri?”, dijo el popular ‘Peluchín’ causando que Onelia Molina se ponga nerviosa. Segundos antes de contestar, también le preguntó si tenía puesto su sortija el día que les robaron.

“No me lo quitaron porque tenía puesto a mi perrita en mis piernas y lo que hice fue poner la mano (debajo) y no moverla para nada” contestó Molina para luego admitir que sí está comprometida con el exfutbolista. Pese a que se confundió con la fecha en que el exintegrante de Esto es Guerra le pidió la mano, se mostró muy feliz.

Diego Chavarri le entregó un anillo de compromiso a su novia Onelia Molina hace tres meses. (Captura TV)

“El anillo lo tengo hace 6 meses”, señaló algo dudosa y a lo que Diego Chávarri aclaró que no fue hace tanto tiempo. “No, un poquito menos. Yo creo que fue hace tres meses. Me parece que seis es mucho, fue hace tres meses. No me fije en el día en que se lo di”.

En otro momento, Diego Chávarri y Onelia Molina revelaron que todavía no tienen fecha para celebrar su boda, pues están esperando a que ella termine de completar sus estudios de odontología. “Tengo muchas cosas que realizar antes, metas que cumplir y él está dispuesto a esperarme. Yo quiero seguir mi especialidad. Me faltan tres años”.

Finalmente, Gigi Mitre no dejó de preguntarle a Onelia Molina sobre el incidente que protagonizó con Diego Chávarri el pasado mes de abril donde, supuestamente, él la habría secuestrado en su departamento luego de tener una fuerte discusión donde la policía tuvo que intervenir.

“Eso sí fue totalmente mentira. Fue una pelea que tuvimos nosotros como cualquier pareja. Por mi casa pasó el serenazgo y yo no quería abrirle la puerta de mi casa. Eso que alegan que me tenía secuestrada no es así porque yo estaba en mi casa y él estaba afuera tocando el timbre”, indicó Molina.

Diego Chavarri y Onelia Molina. (Instagram)

Diego Chávarri fue acusado de secuestrar a su novia

Amor y Fuego difundió el pasado mes de abril unas imágenes donde se le ve al exfutbolista siendo intervenido por la policía. Además, se escuchó que la expareja de Melissa Klug fue acusado de tener a una joven secuestrada en su departamento.

Según la ocurrencia policial de la Comisaría de Miraflores, indica que Onelia Molina Quequezana refiere que su pareja (Diego Chávarry) llegó a las 6 a.m. a su domicilio, en aparente estado de ebriedad, preguntando si estaba con alguien en el domicilio. Luego discutieron porque Diego encontró una conversación de WhatsApp con un colega de trabajo, y le hizo una escena de celos a su novia.

Sin embargo, el exfutbolista desmintió los hechos. “Hemos tenido una discusión como pareja normal. Teníamos planes de viajar, y simplemente le molestó que haya tomado un día antes. La discusión ha sido por eso. Mi pareja le dice (al serenazgo) que lo único que quiere es que me vaya de su casa. No sé de dónde sacan que es secuestro, ni lo del celular”.

Diego Chávarri se defiende en vivo de las acusaciones de secuestro en su contra. VIDEO: Willax TV

