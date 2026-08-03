Keiko Fujimori, al estilo de una influencer, explicó el origen de los looks que lució en su toma de mando y destacó a diseñadores peruanos

El análisis completo del look de Keiko Fujimori en su juramentación: vestido azul, labios rojos y un bolso multicolor. Congreso.

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Desde horas previas a la toma del mando, la atención no solo estuvo puesta en la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República. En los días posteriores a la ceremonia, la mandataria sorprendió al dedicar parte de una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno a explicar, prenda por prenda, los atuendos que utilizó durante las actividades oficiales por Fiestas Patrias, una dinámica que recordó al formato utilizado por creadores de contenido en redes sociales para comentar sus elecciones de vestuario.

Durante la transmisión, Fujimori agradeció públicamente a los diseñadores y marcas nacionales que participaron en la confección de sus prendas. La presidenta explicó los cambios de vestuario utilizados entre el 27 y el 30 de julio, identificó a cada diseñador y relató cómo surgieron algunas decisiones relacionadas con los colores y accesorios, además de destacar que buscó promover el trabajo de la industria peruana de la moda.

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El vestido azul que utilizó durante la ceremonia de juramentación ocupó parte importante de la transmisión. Fujimori indicó que la prenda fue confeccionada por Patricia Musiris, de Moda & Cía., mientras que los bordados florales fueron elaborados por Meche Correa. También precisó que el bolso utilizado durante el acto oficial fue un regalo de la reconocida diseñadora peruana.

Keiko Fujimori detalló el origen de cada uno de los atuendos oficiales

En la transmisión realizada desde Palacio de Gobierno, la presidenta explicó que cada prenda utilizada durante las actividades protocolares respondió también a un reconocimiento al talento de diseñadores nacionales.

Respecto al traje utilizado el 27 de julio, señaló que fue confeccionado por Yirko Sivirich. “Utilicé un traje azul muy lindo hecho por Yirko Sivirich”, comentó durante la transmisión, donde agradeció el trabajo del diseñador.

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Sobre el vestido azul empleado durante la juramentación presidencial, explicó que fue elaborado porPatricia Musiris, directora de Moda & Cía. Además, indicó que incorporó flores bordadas elaboradas por Meche Correa y una cartera diseñada por la misma firma.

La mandataria también explicó que el vestido utilizado durante la recepción oficial de la noche del 28 de julio fue confeccionado por Fátima Arrieta. Según relató, el diseño sufrió una modificación pocos días antes del evento debido al uso obligatorio de la banda presidencial durante el saludo al cuerpo diplomático.

El proceso de confección del sastre marfil y negro diseñado por Sue Zacnich para Keiko Fujimori, con trabajos de costura y la prueba de vestuario antes de la Parada Militar.

Para el desfile militar del 29 de julio eligió un conjunto compuesto por pantalón color crema y saco negro diseñado por Sue Zacnich, con bordados de Clophé Mendoza y telas Barrington. Fujimori también agradeció prendas enviadas por Karen Schwarz, de la marca Valente, además del traje blanco utilizado durante la ceremonia evangélica, confeccionado por Michel Velo, junto con un saco de la marca Guisette, producido en Gamarra, y zapatos de Calzados Ruiz.

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El vestido azul respondió al protocolo y proyectó una imagen institucional

La consultora de imagen Patricia Quinto, certificada por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen (AICI CIC), explicó a Infobae Perú que el color seleccionado para la juramentación respondió a criterios habituales en ceremonias oficiales.

“Es un color entero, es un azul, muy bien elegido”, afirmó la especialista. Añadió que “el azul es un color que en psicología del color nos transmite primero diplomacia, pero también inspira confianza”.

Según explicó, este tipo de tonalidad suele utilizarse en actos institucionales porque transmite formalidad sin generar una imagen excesivamente rígida, además de adaptarse al contexto protocolar de una investidura presidencial.

“En cuanto a la prenda en sí, en ella le favorece un montón el escote de la prenda, le queda muy bien a su tipo de rostro y al mostrar un poco de piel, también genera un efecto que la estiliza”, explicó.

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Otro aspecto que resaltó fue la construcción de la cintura. “Otro punto que me parece superinteligente en el vestido es que le marca sutilmente la cintura”, indicó.

La especialista añadió que el diseño permitió mantener el protagonismo de la banda presidencial sin competir visualmente con ella, algo considerado importante dentro del protocolo de este tipo de ceremonias.

El debate sobre apropiación cultural y derechos colectivos resurgió tras la difusión del outfit, que incorpora elementos visuales inspirados en la iconografía amazónica. IG

Calzado, maquillaje y peinado completaron la propuesta

La consultora también evaluó otros componentes del look presidencial, entre ellos el calzado, el maquillaje y el peinado.

Sobre los zapatos señaló: “Los zapatos muy bien escogidos, porque no queremos causar ruido, no queremos llamar la atención en la parte de abajo, queremos llamar la atención en su rostro”. Añadió que “es un color nude, un crema que está muy bien escogido” y destacó que la punta del calzado ayuda a estilizar la figura.

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En relación con el maquillaje, indicó: “Definitivamente le han trabajado bien la piel, pero igual se le ve natural”, mientras que sobre el peinado comentó que “ella es una persona lacia y se ha respetado su naturalidad (...) pero mantiene cierto cuerpo en el cabello, que eso es lindo en ella”.

Patricia Quinto cuenta con la certificación internacional AICI Certified Image Consultant (CIC), dirige PQ Asesores de Imagen y forma parte de la directiva de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, capítulo Estados Unidos. Entre 2022 y 2024 presidió AICI Perú y, según su trayectoria profesional, asesoró a alrededor de 1.600 clientes y más de veinte empresas.