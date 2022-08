Magaly Medina cuestiona a Diego Chávarri por perseguir a delincuentes: “Es algo que no se debe hacer”

Magaly Medina en desacuerdo con actitud de Diego Chávarri tras sufrir asalto. | Magaly Tv: La firme

Diego Chávarri sufrió el robo de sus pertenencias la noche del miércoles 17 de agosto en el distrito de Miraflores. De acuerdo al exfutbolista, un grupo de delincuentes se acercó a su auto, en el que estaba junto a su pareja, para despojarlos de todas sus pertenencias.

En un arranque de ira, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ decidió empezar una persecución, el cual terminó con la captura de una joven de 20 años que se encontraba dentro del auto que abandonaron los hampones.

Al tomar conocimiento sobre esta noticia, Magaly Medina se pronunció al respecto, tildando de irresponsable al exchico reality, pues si bien los malhechores portaban armas de fuego falsa, la historia pudo haber sido otra.

“Diego Chávarri fue el protagonista de un asalto a mano armada, según él mismo, pero él y la enamorada, en un acto que me parece bastante avezado, también me parece irresponsable perseguir a los delincuentes que te acaban de atracar armados, porque él no sabía que los muchachos que lo asaltaron, tenían armas de fogueo y no reales”, empezó diciendo.

La conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ señaló que el exfutbolista tuvo bastante suerte al toparse con delincuentes que no eran tan avezados y no tenían armas de fuego de largo alcance.

“ No te las puedes dar de valiente, porque que tal si te enfrentas a avezados delincuentes que tienen armas de largo alcance, armas poderosas y tú no tienes absolutamente nada más que tu auto , porque en ese perseguimiento puede resultar herido, no solo él, sino también la enamorada que tenía al lado”, sostuvo.

“Estos delincuentes, que al parecer eran un poco novatos, porque hasta el carro se les malogró en la mitad de la persecución, tuvieron que abandonar el auto y continuar a pie, al punto que dos de ellos pudieron huir y Diego Chávarri pudo atrapar a la mujer, una chica de 20 años que formaba parte de esta banda de asaltantes al paso”, añadió

Asimismo, Magaly Medina destacó que los asaltos en la ciudad de Lima se pueden ver a diario en los noticieros, donde las cámaras de seguridad captan con claridad la forma en que operan los hampones.

“ Esto es algo que si bien Diego Chávarri y la enamorada grabaron, todos los días señores y señoras, amanecemos con los noticiarios de televisión donde estas son escenas comunes , no que los asaltados que persigan a los asaltantes, sino que cámaras de seguridad de barrios y urbanizaciones, todos los días, las imágenes de asalto están ahí”, precisó.

Finalmente la ‘Urraca’ indicó que lo que hizo Diego Chávarri no es algo que recomiende la policía, pues si realmente se habría producido una balacera probablemente hoy en día estaríamos lamentando alguna víctima.

“Se puso él muy valiente tratando de perseguir en su auto a los asaltantes. Esto es algo que no se debe de hacer, creo que la policía no lo recomienda , porque acá puede la persona que empieza a perseguir a los delincuentes acabar trágicamente muerta”, sentenció.

Diego Chávarri sufrió asalto en Miraflores. (Instagram)

Crítica a las autoridades

La ‘Urraca’ criticó con firmeza al actual Gobierno cuando se puso a hablar sobre la inseguridad ciudadana que vive el país. Para la polémica periodista, hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha realizado ninguna acción para contrarrestar este problema social.

“Esto es lo que precisamente los que se lanzan a la alcaldía, ya que el Gobierno, el Ejecutivo no puede hacer absolutamente nada, nosotros en este país estamos a la deriva en todo sentido , es más a la deriva en temas de inseguridad ciudadana”, dijo.

SEGUIR LEYENDO