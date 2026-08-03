Temblor en Perú hoy 2 de agosto: IGP reporta sismo de magnitud 5.7 en Huánuco

IGP registró un sismo de baja intensidad en Huánuco, la madrugada de hoy martes 5 de agosto

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La noche de este domingo 2 de agosto, un temblor de magnitud 5.7 se sintió en Lima y otras regiones del país, generando sorpresa entre la población. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 5.7 se registró a las 20:42 horas, con epicentro ubicado a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el evento ocurrió a una profundidad de 152 kilómetros, característica que permitió que fuera percibido en zonas alejadas del epicentro, incluida la capital.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Aucayacu, lo que significa que fue percibido por la población de esa zona con una intensidad de ligera a moderada. El reporte técnico precisa que el movimiento telúrico tuvo como coordenadas -8.58 de latitud y -75.79 de longitud, mientras que su referencia geográfica corresponde al noreste de Aucayacu, en la región Huánuco. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento.

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El registro del Instituto Geofísico del Perú detalla que el movimiento fue detectado por la red de monitoreo sísmico nacional y quedó identificado como el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0519. Debido a su magnitud y profundidad, el temblor de hoy generó reportes de percepción en diversas zonas de la sierra central, aunque la evaluación de posibles incidencias continúa a cargo de las autoridades competentes.

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