Diego Chávarri y su inesperada respuesta sobre Melissa Klug y su próxima boda con Jesús Barco

Diego Chavarri se refiere al compromiso de Melissa Klug. (Foto: Instagram)

Aunque en un principio se mostró reacio con el tema, a Diego Chávarri no le quedó de otra de referirse a la pedida de mano de Melissa Klug, su expareja.

Como se recuerda, la blanca de Chucuito tuvo una sonada relación con el futbolista. Sin embargo, tras separarse cada uno ha seguido caminos diferentes Mientras Diego ya tiene una relación de 8 meses con Onelia, una joven arequipeña, Melissa acaba de dar el sí a Jesús Barco.

Barco le pidió matrimonio a Klug en medio de una romántica velada. Incluso, la empresaria confesó que quiere convertirse en madre un vez más.

“No iba a tocar el tema por respeto a mi pareja”, señaló en un primer momento.

“Cada persona elige lo que hace, sabe las decisiones que toma”, continuó Chávarri.

Ante la repregunta del reportero, Diego señaló: “ Si están dando ese paso (Melissa y Jesús), me imagino que está bien, más no voy a opinar ni desearle el bien o el mal, no tendría por qué también”.

Respecto a su relación, el deportista recalcó que está mejor que nunca, pues tras haber arreglado algunos problemas con Onelia, puede decir que su romance “está muy bien”.

“Estamos bien, te podría decir que estamos en la mejor etapa. Ya nos vamos para 8 meses. (...) Hoy día siento que estamos super bien, estamos tranquilos”, aseguró.

MELISSA KLUG Y SU PEDIDA DE MANO

El pasado miércoles 9 de septiembre, Melissa Klug y Jesús Barco celebraron su primer aniversario con un inesperado anuncio: se van a casar. Aunque se conocían pocos detalles sobre la pedida de mano, la ‘Blanca de Chucuito’ compartió con sus miles de seguidores el momento exacto en el cual el futbolista le pidió matrimonio.

A través de sus redes sociales, la empresaria de 37 años publicó un corto vídeo de aquella inolvidable noche. En las imágenes, se puede ver cómo Jesús Barco se arrodilla ante ella frente a la mirada atónita de todos sus familiares.

Además, se puede observar el gran evento que se preparó para ese momento tan especial, ya que hubo música, comida, flores, globos, fuegos artificiales y un gran letrero de luces que decía la frase “Marry me (cásate conmigo)” al borde de una piscina.

Cabe destacar que los hijos de Melissa Klug, Samahara Lobatón, Gianella Marquina, Melissa Lobatón, Jeremy Farfán, Jeffersón Farfán, fueron cómplices de la pedida de mano de su madre, quien terminó llorando de felicidad.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters. La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amo”, detalló Melissa Klug en su cuenta oficial de Instagram.

“Gracias Jesús barco por ese momento tan maravilloso por tu amor y sobre todo por tu paciencia , te amo y SI mil veces SI”, añadió la también influencer.