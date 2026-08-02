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Thamara Gómez denuncia extorsión: detonan un explosivo en su vivienda en Sullana y le exigen pago de 50 mil soles

La cantante de ‘Las estrellas de la cumbia’, denunció el ataque de los delincuentes a su casa y luego recibió una amenaza

La cantante de ‘Las estrellas de la cumbia’, denunció el ataque de los delincuentes a su casa y luego recibió una amenaza | Latina Noticias
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Un acto de violencia sacudió la tranquilidad de Thamara Gómez en Sullana, región Piura. La artista denunció que delincuentes detonaron un artefacto explosivo en su vivienda y le dejaron mensajes exigiendo el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

La situación se tornó más grave cuando las cámaras de seguridad captaron a un sujeto acercándose a la casa de la cantante. El individuo dejó dos manuscritos con amenazas directas. Minutos después, el mismo hombre activó el explosivo, generando alarma en la zona y temor entre los habitantes del inmueble.

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Uno de los mensajes hallados en el lugar era explícito: “Queremos 50 lucas para tu seguridad y la de tu familia, busca un bandido que me llame y me solucione, si no, te haré conocer el infierno, primero comenzaré con tu familia”. La intimidación no solo buscaba un pago, sino que advertía represalias inmediatas en caso de no cumplir las exigencias.
Imagen dividida. A la izquierda, mujer cantando en escenario con dos mujeres detrás. A la derecha, captura borrosa de video en blanco y negro con círculo rojo
La cantante Thamara Gómez aparece en un concierto junto a imágenes de vigilancia que muestran la detonación de un explosivo en su vivienda en Sullana, tras una denuncia de extorsión.

Tras lo ocurrido, Gómez acudió a las autoridades para formalizar la denuncia y solicitó garantías personales. La investigación está en curso, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer el contexto de este nuevo caso de extorsión. La preocupación por la seguridad de la cantante y su familia se instaló en el entorno, mientras la policía evalúa las pruebas y los registros de video.

No es la primera vez que Thamara recibe amenazas

Esta no es la primera vez que Thamara Gómez enfrenta situaciones de este tipo. En marzo de 2025, durante una entrevista con el programa ‘Crónicas de impacto’, la artista confesó que ha sido víctima de extorsión en al menos cuatro ocasiones distintas.

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“He sido víctima de extorsión ya como cuatro veces y es algo muy feo, la verdad“, relató sobre el impacto de estos hechos en su vida diaria. La inseguridad ha modificado sus hábitos y los de su familia, generando un permanente estado de alerta.

Captura de video de baja resolución muestra una calle con un vehículo utilitario deportivo blanco estacionado, un poste y escombros en el suelo, con gráficos de noticias
Una captura de cámara de seguridad de la calle de la vivienda de Thamara Gómez en Sullana, Piura, documenta los hechos relacionados con la extorsión y detonación de un explosivo.

Gómez remarcó que el problema trasciende su caso personal. “Uno ya no puede salir ni a la esquina de su casa porque tiene temor a que le pueda pasar algo. No solo yo, como cantante peruana, he pasado por esto, sino también el bodeguero y muchos peruanos estamos pasando por esa situación”, afirmó en esa oportunidad.

La artista recalcó que la acción de bandas delictivas y las amenazas afectan tanto a figuras públicas como a la ciudadanía en general, contribuyendo a un clima de incertidumbre y miedo frente al avance de la delincuencia.

Los inicios musicales de Thamara Gómez en Corazón Serrano.
Los inicios musicales de Thamara Gómez en Corazón Serrano. | Difusión

Las autoridades de Piura continúan con las diligencias para dar con los responsables del ataque y garantizar la protección de Thamara Gómez y su entorno. El caso se suma a otros episodios recientes que han reforzado la preocupación por la seguridad ciudadana en la región.

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