Diego Chávarri es intervenido por la policía. (Foto: Instagram/ Amor y Fuego)

El nombre de Diego Chávarri se encuentra en el ojo de la tormenta. Amor y Fuego soltó un avance en sus redes sociales donde se le ve al exfutbolista siendo intervenido por la policía. Además, se escucha que la expareja de Melissa Klug es acusada de un grave delito, tener a una joven secuestrada en su departamento.

Rodrigo González y Gigi Mitre mostrarán el informe conpleto en su programa este lunes 18 de abril. Como se recuerda, el exdeportista lleva fuera de la TV desded hace varios años, teniendo esporádicas apariciones en la TV.

En esta oportunidad, se le ve como protagonista de una acusación. “ El señor Diego Chávarri, la chica acá ha pedido apoyo al Serenazgo. El señor la ha tenido secuestrada en su departamento”, se escucha en el video, donde se ve a policías interviniendo al futbolista.

Además, se muestra al involucradio conversando con los miembros de la policía, en las afueras de su departamento. También aparece Onelia Molina, a quien se le conocía como su enamorada. Hasta el momento se desconoce sí ella sería la parte acusadora.

Diego Chávarri es intervenido por la policía por presunto secuestro a una joven. Aquí el adelanto de lo que emitirá Amor y Fuego este 18 de abril. (Video: Willax TV)

Como se recuerda, Diego Chávarri saltó a la palestra el mundo del espectáculos tras confirmar su romances con Melissa Klug. Tras intentar probar suerte como chico reality, el deportista decidió alejarse del la TV.

Hoy en día, la madre de los hijos de Jefferson Farfán ya cuenta con una nueva relación y en unos meses se casará con Jesús Barco, mientras que Diego evita en la medida de lo posible de hablar de ella.

DIEGO CHAVARRI SOBRE EL COMPROMISO DE MELISSA KLUG

En el 2021, Diego Chavarri fue consultado sobre Melissa Klug y su futuro matrimonio con Jesús Barco. Auqnue intentó esquivar la pregunta en varuas oportunidad, el deportista terminó respondiendo: “No iba a tocar el tema por respeto a mi pareja”, para luego dar su apreciación.

“Cada persona elige lo que hace, sabe las decisiones que toma”, continuó Chávarri.

Ante la repregunta del reportero, Diego señaló: “Si están dando ese paso (Melissa y Jesús), me imagino que está bien, más no voy a opinar ni desearle el bien o el mal, no tendría por qué también”.

Diego Chavarri se refiere al compromiso de Melissa Klug. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO