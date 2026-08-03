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Keiko Fujimori adopta el formato streamer: anuncia transmisiones en vivo cada fin de semana desde Palacio o regiones

La jefa de Estado inició esta modalidad de contacto directo con la población y destacó que permitirá “aclarar rumores” y comunicar avances de su gestión

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori estrenó transmisiones en vivo desde Palacio de Gobierno y anunció que realizará estos enlaces de forma periódica desde la sede del Ejecutivo y durante sus viajes por distintas regiones del país
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La mandataria Keiko Fujimori realizó este domingo su primera transmisión en vivo desde desde Palacio de Gobierno y anunció que mantendrá este formato de comunicación de manera periódica, tanto en su despacho como en otras regiones del país.

Durante el enlace, la mandataria explicó que esta modalidad busca acercar su gestión a la ciudadanía y responder de forma directa a las inquietudes de los usuarios.

“Yo aprovecho estas conexiones directas porque para mí es la manera más directa, transparente de poder aclarar todos estos rumores”, señaló al ser consultada por internautas sobre un posible recorte de feriados o derechos laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), versión que negó.

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) indicó que, aunque durante sus viajes contará con el acompañamiento de la prensa nacional, también realizará transmisiones personales para informar sobre sus actividades.

Keiko Fujimori
La presidenta afirmó que el formato busca acercar su gestión a la ciudadanía y responder directamente a las consultas de los usuarios, a quienes dijo que utilizará estos espacios para aclarar rumores

“Voy a tratar cada cierto tiempo de tener estos enlaces en vivo donde me permite responder directamente a sus inquietudes”, manifestó al agradecer el respaldo recibido y señalar que su gobierno inicia con “mucha ilusión”.

Aseguró, seguidamente, que trabajará para mejorar la llegada de los servicios del Estado. “Vamos, poco a poco, a implementar cada uno de nuestros planes y van a ir sintiendo que los servicios del Estado empiezan a llegar de manera más rápida, más eficiente”, expresó.

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Asimismo, mostró algunos productos y obsequios que recibió durante sus recorridos por distintas regiones, entre ellos cafés, sombreros tradicionales, una faja tejida de Viques (declaradas Patrimonio Cultural de la Nación) y artesanías entregadas por representantes locales.

“Para el tema de seguridad, y esto lo hemos dicho desde la campaña, vamos a convocar a las Fuerzas Armadas para que trabajen junto con la Policía Nacional (...) En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transportes”, explicó.

La mandataria negó un supuesto recorte de feriados o derechos laborales como la CTS durante una interacción con internautas y aseguró que sus transmisiones permitirán informar sobre sus actividades oficiales
La mandataria negó un supuesto recorte de feriados o derechos laborales como la CTS durante una interacción con internautas y aseguró que sus transmisiones permitirán informar sobre sus actividades oficiales

Este enlace desde la Casa de Pizarro registró, según informó la propia jefa de Estado, un alcance de hasta 61 mil personas conectadas simultáneamente y acumuló 10 millones de “corazoncitos” como muestra de interacción de los usuarios.

La lideresa de Fuerza Popular también anunció en el mismo directo que reabrirá las visitas de Palacio para estudiantes y familias, organizadas de lunes a viernes, e invitó al público general a presenciar el cambio de guardia en la Plaza de Armas durante los fines de semana.

Además, anunció el inicio del proceso para digitalizar las hojas clínicas y aplicar inteligencia artificial en la gestión hospitalaria e informó que las Fuerzas Armadas colaborarán con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la vigilancia de penales y participarán en patrullajes urbanos y en el sistema de transportes.

A ello sumó agradecimientos a diseñadores peruanos y marcas nacionales que colaboraron con su vestimenta durante las ceremonias oficiales.

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