Diego Chávarri: exchico reality sufrió robo en Miraflores y se desató una balacera

Diego Chávarri sufrió el robo de sus pertenencias en Miraflores. | Willax Tv

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Diego Chávarri, fue víctima de la delincuencia. De acuerdo a la denuncia del exfutbolista, sufrió el robo de sus pertenencias en el distrito de Miraflores, cuando se encontraba junto a su enamorada conversando en el interior de su auto.

El asalto tuvo lugar el último miércoles 17 de agosto en la calle Tacna del mencionado distrito. El exchico reality se encontraba estacionado en el frontis de su vivienda cuando un grupo de delincuentes se acercaron con armas de fuego para exigirle que entregue sus cosas.

Según lo relatado por Diego Chávarri en su denuncia policial, los hampones le apuntaron con el arma en el rostro y le exigieron que entregue sus cosas personales, entre las que se encontraban un celular de alta gama, su billetera, una cadena de oro, entre otros objetos.

Tras el asalto, el exfutbolista solo pensó en seguir a los delincuentes en su auto por la avenida Angamos. Los hampones al darse cuenta que estaban siendo seguidos, no dudaron en realizar disparos contra el auto de la expareja de Melissa Klug.

Sin embargo, lo que nunca imaginaron los malhechores es que sufrirían un desperfecto técnico en el carro en el que se desplazaban, por lo que optaron por abandonar el auto en el que se encontraban para salir corriendo en diferentes direcciones.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Diego Chávarri admitió que la acción que realizó no estuvo bien, pues pudo haber ocasionado una tragedia o haber acabado malherido, pero que finalmente gracias a ello pudieron capturar a una mujer que estaba con los sujetos que perpetraron el ataque.

“La verdad en un impulso de rabia los empecé a seguir en el carro y los tenía a 20 metros. Es ahí cuando la persona abre la puerta y empieza a disparar contra nosotros, entonces bajé la velocidad para ya no seguirlo ”, comentó.

“La única persona que no pudo correr tan rápido como ellos fue la chica. Yo los tenía a 20 metros y se me ocurrió pasarlos por encima. (¿A la mujer la atrapaste tú?) Sí, me quedé con la chica que no pudo escapar, así que simplemente llamamos a la policía y nos dirigimos a la comisaría ”, añadió.

Diego Chávarri es intervenido por la policía. (Foto: Instagram/ Amor y Fuego)

Negó que su auto tenga impactos de bala

En otro momento de la entrevista, Diego Chávarri negó que su auto tenga algún impacto de bala; sin embargo, afirmó que era cierto que los delincuentes bajaron de su carro para dispararle.

El exfutbolista también pidió celeridad en las investigaciones para hallar a los hampones que se escaparon, pues teme que sufrir represalias por parte de ellos al encontrarse libres en estos momentos.

