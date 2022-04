Diego Chávarri niega acusación de secuestro a su pareja y explica por qué la policía lo intervino

Diego Chavarri rompe su silencio y se pronuncio sobre denuncia de secuestro en su contra. (Foto: Instagram)

Diego Chávarri fue abordado por las cámaras de para conocer su versión de los hecho sobre la intervención policial que tuvo en su departamento tras la denuncia de un fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego para conocer su versión de los hecho sobre la intervención policial que tuvo en su departamento tras la denuncia de un presunto secuestro por parte de su pareja Onelia Molina.

“Nada es como lo están diciendo. (La policía) llega por otro motivo (no un secuestro). En ningún momento ha pasado un secuestro o una agresión. Lo que sucedió fue algo totalmente distinto, que yo y la persona que ha estado ahí lo vamos a reservar. No ha pasado lo que están diciendo supuestamente ustedes que el serenazgo ha dado constancia de. No hubo peleas, ni conflictos, ni nada fuera de lugar“, dijo el exfutbolista.

Tras escuchar sus declaraciones, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron el acto policial donde se detalla lo que sucedió el último jueves 14 de abril. Según se lee en la ocurrencia, la actual pareja del expelotero lo habría denunciado por llegar a su domicilio a las 6 de la mañana en estado de ebriedad y preguntando si se encontraba con otra persona.

Asimismo, le revisó el celular y le hizo una escena de celos que terminó con una discusión entre ambos. Además, se detalla que: “el suscrito observó al llegar al lugar que ambas partes intervenidas se encontraban encerradas en el dormitorio del departamento”.

Finalmente, se puede leer que Onelia Molina se negó a recibir la ayuda policial, puesto que solo quiso que el exchico reality se retire del departamento sin hacer alguna denuncia formal y recalcó que nunca hubo una agresión física.

Diego Chávarri niega haber secuestrado a su pareja Onelia Molina. VIDEO: Willax TV

DIEGO CHÁVARRI SE DEFIENDE EN VIVO

Durante el desarrollo de la noticia, Diego Chávarri se comunicó con Amor y Fuego y mediante un enlace telefónico explicó el por qué la policía nacional y los miembros de serenazgo acudieron a su domicilio.

Según contó, él no tiene conocimiento ni ha firmado el acta policial que se leyó en el programa. “Primera vez que veo ese documento (...) Hemos tenido una discusión de pareja normal porque teníamos planes de viajar, se nos hizo tarde, ella se molestó”.

Sin embargo, los conductores cuestionaron su versión de los hechos, ya que les parece raro que si fue una discusión “simple”, la PNP llegó hasta su casa por la llamada de su actual enamorada.

“Ella en ningún momento ha llamado al serenazgo, ellos han pasado (por mi casa) ven que estábamos discutiendo y se acercan. La persona que dice que yo la he tenido secuestrada, no sé que intenciones tiene”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra.

“Lo único que ella quería (Onelia) era que me retire del domicilio, pero yo dije que no me iba a ir hasta que llegue a mi hermana. Lo que ha pasado ha sido simplemente eso”, añadió.

Finalmente, aceptó que sí llegó en estado de ebriedad, pero que estaba tranquilo pues en las imágenes se le vio hablando con “normalidad” con los efectivos policiales. Incluso, recalcó que él no manejó pasado de copas.

Diego Chávarri se defiende en vivo de las acusaciones de secuestro en su contra. VIDEO: Willax TV

SEGUIR LEYENDO