Víctima de Julián Pérez Mallqui revela conversaciones, audios y videos que, según la denuncia, evidenciarían una agresión planificada

En un testimonio exclusivo, la víctima del diputado Julián Pérez Mallqui, alias 'Cheldo', narra los momentos de terror que vivió. El reportaje presenta audios y videos de seguridad que confirmarían la premeditación de la agresión. Panorama

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La detención del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, abrió una nueva investigación policial que involucra presuntos actos de violencia contra una mujer y una serie de elementos que forman parte de las diligencias. Registros de cámaras de seguridad, conversaciones por chat, audios y documentos incorporados a la denuncia constituyen parte del material que revisan las autoridades.

El caso tomó relevancia pocos días después de la juramentación del legislador como integrante del Congreso. La intervención policial ocurrió el 30 de julio en el distrito limeño de San Miguel, donde también permaneció la denunciante para rendir su declaración ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

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De acuerdo con información difundida por Panorama y datos confirmados previamente por fuentes policiales a Canal N, la investigación incluye hechos ocurridos tanto en la vivienda de la denunciante como posteriormente en la comisaría de San Miguel. La víctima sostiene que los episodios de violencia no corresponden a un hecho aislado, sino que forman parte de una situación previa.

El expediente también incorpora antecedentes judiciales del parlamentario, entre ellos procesos anteriores y una sentencia por lesiones culposas. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan con la recopilación de pruebas y testimonios relacionados con la denuncia.

Cámaras de seguridad y mensajes forman parte de la investigación

Las imágenes de una cámara de seguridad difundidas por Panorama muestran el recorrido de Julián Pérez Mallqui antes de ingresar a la vivienda donde ocurrieron los hechos denunciados. Según el programa, el registro corresponde a la mañana del 30 de julio y exhibe al legislador estacionado en una camioneta Toyota Fortuner con lunas polarizadas frente al inmueble.

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La secuencia registra el momento en que el padre de la denunciante, un adulto mayor de 80 años, sale de la vivienda para realizar trabajos en el exterior. Instantes después, el parlamentario desciende del vehículo e ingresa al inmueble sin que el adulto mayor advierta su presencia.

De acuerdo con el mismo reportaje, antes del ingreso existió un intercambio de mensajes entre ambas partes. A las 8:03 de la mañana, el congresista escribió: “Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy”. Más tarde insistió con otro mensaje: “Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo”.

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La denunciante afirmó que decidió no responder las llamadas ni los mensajes recibidos desde primeras horas del día. En un audio difundido por Panorama relató: “Desde las 5:58 de la mañana que me llamó por primera vez... yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responder la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él”.

La víctima ofreció su versión de los hechos y ratificó la denuncia contra Julián Pérez Mallqui. Composición: Infobae

La víctima describe el ingreso a la vivienda y los presuntos actos de violencia

Según el testimonio presentado ante las autoridades, el ingreso del parlamentario ocurrió sin autorización. La denunciante indicó que el congresista llegó directamente hasta su habitación.

En uno de los audios difundidos por Panorama señaló: “Cuando él entró a mi habitación, cuando él empujó la puerta, yo me asusté mucho. Pensé en mi niña”.

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La denuncia policial incorpora la versión entregada por la mujer. El documento consigna que el parlamentario “ingresó a su cuarto empujando la puerta de manera intempestiva”, mientras reclamaba por las llamadas telefónicas no respondidas y utilizaba expresiones ofensivas antes de realizar un ademán de agresión.

Tras la llamada de emergencia, efectivos de la Policía Nacional acudieron al inmueble. Una fotografía presentada por la denunciante muestra a un agente dentro de la vivienda mientras el congresista recogía algunas pertenencias. La mujer indicó que el efectivo policial incluso colaboró con el traslado de las bolsas.

Las imágenes de seguridad también registran la salida del legislador del inmueble y su posterior traslado hacia la comisaría de San Miguel acompañado por un efectivo policial.

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La víctima ofreció su versión de los hechos y ratificó la denuncia contra Julián Pérez Mallqui. Captura de pantalla

La denunciante afirma que existieron intentos para detener las acciones legales

Luego de la intervención policial, la mujer aseguró que continuó recibiendo mensajes del congresista. Entre ellos figura el siguiente texto: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano”.

En otra parte de la conversación aparecen nuevos pedidos para conversar. Los mensajes dicen: “Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa”, además de “¿Podemos hablar?” y “Por favor”.

La víctima declaró ante Panorama que el objetivo era convencerla de no continuar con las denuncias. “Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa”, expresó.

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La mujer también sostuvo que la violencia no comenzó ese día. En otro audio afirmó: “Antes la ha agredido físicamente? Sí, sí lo ha hecho, varias veces”. Asimismo, otro mensaje incorporado al reportaje señala: “Tú sabes lo que siempre me hizo, sabes que siempre fue abusivo, agresivo”.

La investigación no solo comprende los hechos registrados en la vivienda. La denunciante también presentó una segunda denuncia por un presunto acto de violencia física ocurrido dentro de la comisaría de San Miguel.

Según su relato, el congresista la sujetó del brazo mientras intentaba persuadirla para desistir de las acciones legales. “Cuando me agarró el brazo fuerte yo intenté con la mano izquierda defenderme porque sí me estaba agarrando fuerte el brazo y me estaba diciendo: ‘No sabes lo que estás haciendo, vas a ver’”, declaró en un audio difundido por Panorama.

La mujer añadió que los policías presentes observaron el incidente. “Los policías me vieron que yo estaba tratando de que él me suelte el brazo derecho porque tengo todo el brazo rojo, y la pierna”, indicó.

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Dentro del expediente también figura un documento que consigna que los agentes observaron a la denunciante realizando movimientos contra el legislador durante ese episodio, hecho que forma parte de las diligencias que revisan las autoridades.

Antecedentes y presencia de integrantes de la bancada en la comisaría

La investigación también volvió a colocar en atención pública los antecedentes judiciales de Julián Pérez Mallqui. De acuerdo con la información difundida por Panorama y los registros mencionados por Canal N, el parlamentario mantiene procesos previos, una sentencia por lesiones culposas y denuncias relacionadas con violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Durante las horas posteriores a la detención, abogados, asesores e integrantes de Juntos por el Perú acudieron a la comisaría de San Miguel. Entre ellos estuvo el congresista Marlon Aguirre, quien confirmó ante la prensa que acudió para conocer la situación de su colega mientras cumplía actividades vinculadas a sus funciones parlamentarias.

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En declaraciones difundidas previamente, Julián Pérez Mallqui negó haber actuado de forma violenta. Entre las expresiones recogidas por el reportaje figuran: “Nunca en mi vida he hecho daño a las personas, siempre he sido correcto” y “El que nada debe nada teme”. Las investigaciones policiales continúan con la evaluación de los testimonios, documentos, registros audiovisuales y demás elementos incorporados al caso.