Keiko Fujimori se rectifica y descarta suspender el aeropuerto de Pisco tras tragedia que dejó 13 muertos

Keiko Fujimori descartó suspender las operaciones del aeropuerto de Pisco tras el accidente de la avioneta que dejó 13 muertos, entre ellos once turistas de España, Italia y Alemania

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La presidenta Keiko Fujimori descartó este domingo la suspensión de las operaciones del aeropuerto de Pisco (Ica) tras el accidente de la avioneta que dejó 13 muertos, entre ellos once turistas de España, Italia y Alemania.

En una transmisión en vivo a través de sus plataformas sociales, la mandataria informó que recibió nueva información sobre el origen del vuelo de la aeronave que se estrelló cuando trasladaba a los pasajeros para sobrevolar las Líneas de Nasca, por causas que aún se investigan.

Explicó que inicialmente evaluó esa posibilidad porque el primer reporte indicaba que la avioneta había despegado de ese terminal aéreo. Sin embargo, precisó que, con la información recabada posteriormente, “esta posibilidad queda totalmente descartada”.

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“No se va a suspender el funcionamiento del aeropuerto de Pisco. Es un gran aeropuerto y además es el aeropuerto alternativo al aeropuerto (internacional Jorge Chávez) de Lima”, sostuvo.

La presidenta explicó que recibió nueva información sobre el origen del vuelo y afirmó que, con los datos actualizados, la posibilidad de cerrar el terminal aéreo quedó descartada

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) señaló en la víspera que el ministro de Transportes, Rafael Rey, estaba “haciendo la investigación correspondiente”, mientras que el canciller Carlos Espá se encontraba “comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida”.

“Y sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me den su informe”, agregó.

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El accidente se produjo este sábado cerca de las 13:00 horas, a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nasca, luego de que la avioneta de la compañía Aerodiana partiera del terminal con destino a un sobrevuelo por los geoglifos.

La empresa señaló que, durante sus 18 años de operaciones, mantuvo un compromiso permanente con la seguridad de pasajeros y tripulantes. Por ello, afirmó que este hecho la afecta “profundamente” y ratificó su disposición de colaborar con total responsabilidad en las diligencias que soliciten las autoridades.

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

El siniestro tuvo lugar un día después de que la región Ica registrara un aumento en la intensidad de los vientos Paracas. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estos alcanzaron una velocidad de 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.

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De momento, Rey informó que la empresa mantiene suspendidas sus actividades, de acuerdo con el protocolo establecido tras el siniestro, y dispuso revisar las autorizaciones otorgadas a la compañía y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para brindar el servicio de transporte aéreo civil.

“Esta empresa es una empresa formal. De acuerdo con el procedimiento, está suspendido ahora sus operaciones, pero en el ministerio se están revisando y verificando todo lo que haya que considerar”, señaló.

El ministro añadió que los resultados de esta evaluación serán incorporados a las investigaciones que realiza la comisión encargada de esclarecer el caso. “Los accidentes se producen a veces por fallas mecánicas, a veces por fallas humanas y eventualmente por cosas indebidas. Todo eso se está investigando”, manifestó.

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Entre los fallecidos están los dos tripulantes de la aeronave, de nacionalidad peruana, además de siete italianos integrantes de dos familias y sendas parejas de españoles y alemanes, según la información reportada hasta el momento.