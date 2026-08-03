Keiko Fujimori anuncia visitas guiadas a Palacio de Gobierno para escolares y familias: cómo solicitar el ingreso

Composición: Infobae Perú

Guardar

Después de anunciar un nuevo formato de transmisiones en vivo para comunicarse con la ciudadanía, la presidenta Keiko Fujimori informó una de las medidas que busca acercar la sede del Ejecutivo a la población. Durante su primera emisión desde Palacio de Gobierno, la mandataria confirmó que en los próximos días se reanudarán las visitas guiadas para escolares de todo el país y también para familias que deseen conocer uno de los edificios más emblemáticos del Estado.

El anuncio estuvo acompañado de detalles sobre el procedimiento que deberán seguir las instituciones educativas y los grupos interesados para programar un recorrido. La Presidencia también habilitó canales de contacto para gestionar las solicitudes, las cuales deberán incluir información básica como el número de asistentes, la institución de procedencia y la fecha tentativa de la visita. La medida forma parte de las actividades que el Ejecutivo busca impulsar en paralelo a la nueva estrategia de comunicación digital de la jefa de Estado.

PUBLICIDAD

En un importante anuncio, se comunica la reapertura de las visitas al Palacio de Gobierno, con un enfoque especial en los escolares de todo el país, quienes podrán realizar recorridos de lunes a viernes.

Palacio de Gobierno volverá a recibir escolares y visitantes: así será el proceso para solicitar una visita guiada

Durante la transmisión en vivo realizada este domingo desde el despacho presidencial, Keiko Fujimori adelantó que las visitas guiadas a Palacio de Gobierno volverán a realizarse de manera regular en los próximos días. La iniciativa estará dirigida principalmente a estudiantes de colegios de distintas regiones, aunque también contempla recorridos abiertos para el público durante los fines de semana.

“Vamos a reabrir las visitas de Palacio de Gobierno para los niños, para los escolares. De lunes a viernes vamos a organizarlos para que puedan hacer estas visitas tan bonitas de diferentes escuelas a nivel nacional. Y los fines de semana también tener estas visitas guiadas”, señaló la mandataria durante la transmisión.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la Presidencia, los colegios, instituciones o grupos interesados deberán enviar una solicitud indicando la cantidad de personas, el nombre de la institución a la que pertenecen y la fecha en la que desean realizar el recorrido.

Para ello se habilitaron los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: jturismo@presidencia.gob.pe

Teléfono: (01) 630-5600, anexos 4308 y 4309.

Estos datos permitirán coordinar la disponibilidad de fechas y organizar el ingreso de las delegaciones. La convocatoria está orientada tanto a centros educativos de Lima como de otras regiones del país, con el objetivo de que estudiantes puedan conocer el funcionamiento y parte de la historia de la sede del Poder Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Además de las visitas programadas, la presidenta invitó a las familias a acudir los fines de semana para participar de los recorridos guiados y presenciar el tradicional cambio de guardia, ceremonia que suele desarrollarse en los exteriores de Palacio de Gobierno, en la Plaza Mayor de Lima.

El anuncio se realizó durante la primera transmisión en vivo de Keiko Fujimori desde Palacio

Keiko Fujimori posa con un calendario de feriados en Perú para 2024 y una superposición de billetes de cien y cincuenta soles peruanos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reapertura de las visitas guiadas fue uno de los anuncios realizados durante el primer enlace en vivo que encabezó la presidenta desde Palacio de Gobierno, una modalidad que, según indicó, se repetirá periódicamente tanto desde la sede del Ejecutivo como durante sus viajes a distintas regiones.

La mandataria explicó que estos espacios servirán para responder preguntas enviadas por los ciudadanos y comunicar directamente las acciones de su gestión. En ese contexto, afirmó que utilizará estas transmisiones para aclarar versiones que circulen en redes sociales y brindar información sobre las decisiones del Gobierno.

PUBLICIDAD

Durante la emisión también respondió consultas relacionadas con un supuesto recorte de feriados o beneficios laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), versiones que rechazó. Asimismo, sostuvo que las futuras transmisiones permitirán informar sobre las actividades oficiales que realice dentro y fuera de Lima.

En otro momento del enlace, la jefa de Estado presentó algunos de los obsequios recibidos durante sus recientes recorridos por diversas regiones del país, entre ellos productos elaborados por artesanos y productores locales, como cafés, sombreros tradicionales, tejidos y otras piezas representativas de distintas localidades.

La presidenta también adelantó que el Gobierno impulsará la digitalización de las historias clínicas en establecimientos de salud mediante herramientas de inteligencia artificial, además de anunciar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Policía Nacional, patrullajes urbanos, vigilancia del sistema de transporte y resguardo de establecimientos penitenciarios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

PUBLICIDAD