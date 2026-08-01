Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 durante la fecha 3 del Torneo Clausura. Créditos: Te Apuesto.

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Este viernes 31 de julio inicia la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una jornada que presenta encuentros de alto interés para los aficionados. Los resultados de estos partidos pueden alterar el posicionamiento de los equipos en la tabla. A continuación, consulta cómo evoluciona la clasificación del campeonato local.

Tabla del Torneo Clausura durante la fecha 3

Melgar y Universitario de Deportes encabezan la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Ambos equipos acumulan dos victorias en igual cantidad de presentaciones y se mantienen como los únicos conjuntos con puntaje perfecto en el certamen.

El equipo que se consagre campeón del Clausura asegurará su lugar en los playoffs de la Liga 1, instancia a la que también acceden el ganador del Torneo Apertura y los dos primeros clasificados en la tabla acumulada.

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Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura previo a los partidos de la fecha 3.

Tabla acumulada de Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima continúa sumando unidades y se mantiene en la parte alta. Sin embargo, la diferencia con su principal perseguidor, Los Chankas, se reduce a medida que registra empates.

Así va la tabla acumulada de la Liga 1 2026 previo a la fecha 3 del Torneo Clausura.

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 31 de julio

- Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 1 de agosto

- FC Cajamarca vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Sport Boys (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs UTC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Alianza Atlético (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 2 de agosto

- Sporting Cristal vs Juan Pablo II (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas /estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs Melgar (15:30 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Universitario de Deportes (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

Los mejores partidos de la fecha 3

El encuentro más esperado de la fecha es el que disputarán Alianza Lima y Alianza Atlético. El equipo dirigido por Pablo Guede será local en Matute tras el empate ante Comerciantes Unidos en Cutervo, partido en el que reclamó un penal no sancionado a su favor. Por su parte, el conjunto de Sullana llega motivado luego de imponerse como local frente a Los Chankas.

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Otro encuentro que despierta gran interés entre los aficionados es el que protagonizarán Sporting Cristal y Juan Pablo II. El equipo ‘celeste’ buscará recuperarse tras su eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que el conjunto papal llega invicto en el inicio del Torneo Clausura, tras igualar con FC Cajamarca y superar a Cienciano.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'churres' en Matute por la fecha 3 del campeonato nacional. (L1 Max)

El duelo entre Universitario de Deportes y Cienciano se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la fecha, impulsado por el buen momento de ambos equipos. La ‘U’ lidera el Torneo Clausura, mientras que el ‘papá’ llega motivado tras asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño contará con la ventaja de jugar en la altura, escenario en el que suele mostrar solidez como local.

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