David Paredes se pronunció acerca del depósito de S/90 mil: “Cometí un error de confiar en Hugo Espino”

David Paredes se refiere al depósito de S/90 mil: “Cometí un error de confiar en Hugo Espino”. Foto: Epicentro TV

El cuñado del presidente Pedro Castillo y hermano de la primera dama, David Paredes Navarro, declaró por primera vez sobre el depósito de 90 mil soles que le hizo a Hugo y Anggie Espino Lucana . En el programa periodístico digital Epicentro TV, Paredes indicó que el monto ha sido un préstamo para los hermanos empresarios.

Paredes informó que Hugo Espino fue quien le solicitó el monto y él accedió con la condición de que se aplique el 5% de interés, a quien solo lo ha visto alrededor de tres a cuatro veces. Además, el plazo de la devolución de este dinero sería entre 6 a 8 meses, por el cual nunca se llegó a firmar ningún documento que acredite dicho monto como préstamo.

“Yo vengo de esa cantera, que confía en la gente. Yo soy ese tipo de personas que confía en la gente. Yo cuando lo conocí me parecía un tipo interesante e inteligente. Entonces se dio la oportunidad y se lo di”, explicó el motivo del préstamo a Epicentro TV.

En este sentido, confesó que cometió un error de confiar en Hugo Espino, como también indicó que se siente culpable por pedirle a Walter que deposite el dinero, porque su hermano no conocía al empresario Espino.

“Yo le presté dinero de mis ahorros. Es falso que mi hermana Lilia me haya dado ese dinero. Yo cometí un error de confiar en Hugo Espino y lo reconozco. Yo estaba en Tacabamba y el dinero lo tenía en efectivo. Quedamos en que le iba prestar 90 mil soles. Entonces, yo cometo el error de pedirle a mi hermano Walter que le deposite el dinero”, señaló.

Hermanos de David Paredes, quienes se encuentran investigados por el presunto delito de organización criminal. Foto: Composición Infobae

Sin embargo, según las declaraciones que Hugo Espino habría realizado a la Fiscalía, Yenifer Paredes le comentó que David estaba interesado en participar en la ejecución de las obras. Por ello, se contacta con el sobrino de la primera dama Lilia Paredes, Rudbel Oblitas Paredes, quien según la declaración del empresario “tenía llegada” en la cartera ministerial de Transportes y Comunicaciones con el objetivo de acelerar el presupuesto.

“Luego ya veríamos con qué empresa participar en la obra, pidiéndome que le alcanzara una cuenta para que deposite el dinero acordado, que en ese momento ascendía a la suma de S/ 50.000 (..) a lo que yo le envié la cuenta del BCP de mi hermana (Anggi Espino Lucana)”, confesó.

Testaferro

El cuñado del jefe de Estado negó ser un testaferro de la presunta organización criminal, según la tesis de la Fiscalía de la Nación, como también cuestionó el trabajo de la institución alegando que no se encuentra realizando una buena labor.

“Si yo fuera un tipo testaferro, yo por qué tendría que hacer un depósito bancarizado al señor. Es algo ilógico, que tú si sabes que estás haciendo algo malo, por qué tendrías que bancarizar el dinero”, indicó.

“Prestar a alguien dinero no es un delito”

Asimismo, ante la interrogante de por qué este monto no fue prestado en primera instancia a su hermano, quien tiene una deuda de 27 mil soles en una caja, Paredes manifestó que Walter “ya es un señor”.

“Cada quien hace sus cosas como mejor se les parezca. Mi hermano ya es un señor, ya tiene su familia, yo ya no me puedo meter en sus temas. Si bien es cierto por ahí corren sus falsos rumores que mi hermano ya había pagado todas sus deudas cuando es falso. Hasta el momento sigue debiendo”, afirmó.

Hugo Espino recibió préstamo de 90 mil soles por parte de los hermanos Paredes, según abogado.

Ofrecimiento de trabajo

De acuerdo con las declaraciones del cuñado del presidente, manifestó que Hugo Espino nunca le ofreció un puesto de trabajo dentro de sus empresas. “No, yo no, porque no tengo el menor conocimiento de lo que son esos temas…Yo me he enterado hace muy poco que ellos tenían las empresas que ellos dicen”.

Errores del presidente Castillo

En esta entrevista, el hermano de la primera dama también se atrevió a confesar los errores que cree que ha tenido el presidente Castillo. “Algunas malas designaciones, eso lo creo yo en lo personal (..) Los errores no son delitos, cualquiera se equivoca, todos nos equivocamos.

En contraste, mencionó que el mandatario de la Nación si está preparado para gobernar un país. “Últimamente ha demostrado que tiene un poco más de viabilidad. Es difícil sacar a un país adelante cuando tienes una mano atrás y la otra adelante”, enfatizó.

El presidente Pedro Castillo hizo un llamado a la oposición para dialogar sobre los problemas más urgentes del Perú

“Por ahí se dice que hay muchos periodistas que dicen ‘que un agricultor, que un chacrero, que un obrero, o sea no puede tener 90 o 100 mil soles. Eso es un delito’. Se asustan porque uno tiene 100 mil soles. Qué tipo de personas son, o sea, solo pueden tener 100 mil soles los corruptos”, agregó.

Reconoció, además, que su único error fue confiar en alguien e involucrar a su hermano Walter. “Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la justicia, pero también confiando en que se haga una justicia verdadera”, agregó.

Desde otro punto, contó la experiencia que ha sido que un integrante de su familia llegue a Palacio. “Una experiencia muy complicada, muy difícil. Se mancha el nombre de personas que no tienen nada que ver. Cada día sacan cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Ataques todos los días. Se ve una discriminación fuera del lugar. Se meten con uno, se meten con otro. Castillo es así es (..) Eso como familia te duele, como familia resistir eso es complicado, es difícil, pero es el precio que uno tiene que pagar para que este país mejore”.

