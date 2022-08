Fiscalía busca que Yenifer, David y Walter, cuñados de Pedro Castillo, vayan a prisión preventiva

Infobae Perú.

El Equipo Especial de Fiscales que investiga al Poder Ejecutivo por el presunto delito de tráfico de influencias y lavados de activos en modalidad de organización criminal está a punto de solicitar al Poder Judicial la prisión preventiva para Yenifer, David y Walter Paredes, cuñados del presidente Pedro Castillo. Según el fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco, existe un peligro procesal de fuga y perturbación de las actividades probatorias por parte de los involucrados.

Como se sabe este viernes 19 de agosto vence los diez días de detención preliminar de Yenifer Paredes, y por ello, el fiscal Aguirre estaría tomando esta decisión que debe ser comunicada cuanto antes al Poder Judicial. Esta decisión alcanzaría al alcalde de Anguía, en Chota, José Nenil Medina Guerrero y los empresarios Hugo Yhoni y Anggie Estefani Espino Lucana, principales accionistas de las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros & Arquitectos.

Lilia Paredes podría ser detenida

Fuentes del Ministerio Público señalaron a diario La República que también hay la posibilidad de que la resolución de ampliación de investigación y solicitud de prisión preventiva alcance a la primera dama de la Nación, Lilia Paredes. Aunque, en este punto, precisaron que todavía no hay una decisión definida, pues continúan en una evaluación para poder sustentar ante el juez quien determinará si se aprueba la posibilidad o no. “Todavía no podemos confirmar ni descartar nada”, indicó la fuente.

Peru's President Pedro Castillo's wife Lilia Paredes walks, ahead of his Independence Day address to the nation, outside the Legislative Palace in Lima, Peru July 28, 2022. REUTERS/Angela Ponce

En esa medida, se consideró que si solo se pidiera la prisión preventiva de la cuñada del presidente, se dificultaría un pedido similar posterior contra los otros dos hermanos de la primera dama, que se sustentaría en los mismos indicios probatorios.

Otro tema que el equipo del fiscal también discute internamente es el tiempo por el que se solicitará la medida. Algunos consideran suficientes 18 meses y que luego se podría pedir una nueva ampliación, mientras que otros piensan que es mejor solicitar el máximo de 36 meses de prisión preventiva que permite la Ley contra el Crimen Organizado.

El equipo fiscal también ha descartado la posibilidad de otra medida, como la comparecencia restringida pues consideran que esta favorecería a la defensa del presidente Pedro Castillo. Se diría que la fiscalía no tiene pruebas suficientes y que incluso la intervención en Palacio de Gobierno fue excesiva.

Como se recuerda, el Ministerio Público sospecha que los cuñados de Castillo Terrones son parte de la estructura de la presunta organización criminal liderado por el mandatario y su esposa. Los hermanos de la primera dama cumplirían el papel de cajeros y nexo entre los empresarios y los funcionarios y colaboradores del jefe de Estado para direccionar las obras públicas en los ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y gobiernos locales, y a la vez, ocultar el dinero ilícito proveniente de estos presuntos tratos fraudulentos.

La cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, Yenifer Paredes, se entregó el miércoles a la justicia, que la buscaba por supuesta corrupción, tras inéditos allanamientos a la residencia del Palacio de Gobierno y la vivienda familiar en su búsqueda, informó su abogado.

Para que la acusación contra los familiares directos de la pareja presidencial tome fuerza, el equipo fiscal sustentaría su versión en las declaraciones de los aspirantes a colabores eficaz, Karelim López y Bruno Pacheco, la relación laboral de Yenifer Paredes con la empresa de Hugo Espino, la adjudicación de una obra en la municipalidad de Anguia, JJM Espino Ingeniería & Construcción y las entregas de dinero que David y Walter Paredes habrían realizado a Hugo Espino.

Asimismo, tomarán como referencia a la desaparición y/o destrucción de los vídeos de vigilancia en Palacio de Gobierno que fueron solicitados para corroborar que el presidente incurrió en el delito de encubrimiento cuando la Fiscalía allanó, con demoras, la casa presidencial en busca de Yenifer Paredes.

Además, está los antecedentes de que hasta ahora no se ha logrado la captura al sobrino del presidente, Fray Vásquez y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Estos casos servirán para que la Fiscalía sustente el peligro de fuga de Yenifer Paredes.

