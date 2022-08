‘Chorri’ Palacios habló del regreso de Raúl Ruidíaz a la selección peruana y dónde podría rendir

El exfutbolista se refirió al inminente regreso de la 'Pulga' a la 'bicolor' y también habló de Paolo Guerrero. (Willax Deportes)

El regreso de Raúl Ruidíaz a la selección peruana podría estar más que cantado. Y es que fue el propio técnico de la ‘bicolor’, Juan Reynoso, quien en las últimas semanas en varias entrevistas se refirió a esta posibilidad y, complementándola, aseguró que es un jugador de su agrado. En ese sentido, Roberto ‘Chorri’ Palacios habló de este tema y explicó por qué el atacante no rindió en anteriores ocasiones.

“Ruidíaz jugó en un lugar que no debería en momentos con la selección. Ponerlo en el puesto de Paolo, de ‘9′, por el tamaño y características es difícil. Si a mí me dice el técnico que juegue de ‘9′ prefiero decirle que puedo probar una, pero si las cosas no me van, mejor espero mi posibilidad y oportunidad en otro momento en el que juegue en una posición que pueda rendir”, comentó el exfutbolista en una entrevista para Willax Deportes.

Del mismo modo, señaló que como delantero centro no sería utilizado por el ‘Cabezón’, sino más bien detrás del punta para sacarle provecho a sus cualidades. Para ello, citó el gran presente de la ‘Pulga’ en la MLS. “Con Juan no va a jugar en esa posición porque sabe que no va a rendir. En otras sí porque él está brillando en Estados Unidos, haciendo goles y la calidad la tiene”, declaró.

“Se le puede utilizar por fuera, de enganche, porque es rápido, hábil, sabe definir y aparte está joven. Es un elemento importante para la selección”, agregó.

Raúl Ruidíaz en un partido de la selección peruana ante Chile. REUTERS

Lo cierto es que el exartillero de Universitario de Deportes ha ofrecido su mejor rendimiento como ‘9′, en el área chica y aprovechando la más mínima chance. De hecho, Brian Schmetzer, DT de su actual club, Seattle Sounders, lo suele utilizar en esa ubicación y ha podido ver su mejor versión. Esto se puede comprobar si revisamos su palmarés y nos daremos cuenta de que, desde que llegó al ‘Rave Green’ el 2018, ha salido como el máximo goleador de su equipo y se llevó la ‘Bota de Oro’ en cuatro oportunidades.

Además, en la actual temporada Raúl Ruidíaz acumula 6 goles en 13 partidos (fue titular en 9) a pesar de que ha estado ausente en varios cotejos por problemas físicos. No obstante, de a pocos va retomando su mejor nivel y, si Juan Reynoso finalmente lo llama, podría adaptar su sistema de juego a los movimientos del mencionado jugador, tomando en cuenta que no es un entrenador que se case con una estrategia, sino con varias y de acuerdo con el rival de turno.

Último gol con Seattle Sounders:

Raúl Ruidíaz anotó un gol ante el LA Galaxy. (Twitter)

La prueba de fuego sería ante la selección de México el sábado 24 de setiembre. Semanas antes, el exDT de Cruz Azul daría a conocer si primera lista de convocados, en donde la vuelta del menudo atacante sería inminente.

Presente de Paolo Guerrero

Por otro lado, Palacios no dejó de lado el momento del ariete del Avaí de Brasil y se mostró optimista con que regrese a su mejor nivel. Además, ve que todavía puede rendir para un par de temporadas más. “Tengo fe que Paolo, partido tras partido vaya agarrando ese ritmo de competencia, esa seguridad que necesita y la fortaleza en esa pierna que ha estado delicada. De ahí, puede uno o dos años más regalarnos esa calidad que tiene”, dijo.

En este caso, el ‘Depredador’ ha venido siendo empleado en el ‘León de la Isla’ como una pieza de recambio durante los primeros compromisos. Aunque de a pocos el estratega, Eduardo Barroca, lo ha llevado al once titular, aunque sin haber tenido la posibilidad de estrenarse de cara al gol. La acumulación de minutos será importante para saber cuál sería su techo en este momento de su carrera.

SEGUIR LEYENDO