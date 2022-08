Juan Reynoso habló acerca de la presencia de Miguel Trauco en la selección peruana

Reynoso no llamaría a Trauco en la próxima convocatoria debido a la actualidad del lateral. (Internet)

Juan Reynoso, director técnico de la selección peruana, habló sobre el presente de Miguel Trauco y afirmó que el lateral izquierdo no está atravesando un buen momento, por lo que su llamado a una convocatoria no sería coherente. El defensor ‘blanquirrojo’ no tiene equipo y su último partido oficial fue el pasado 13 de junio ante Australia.

El estratega de la ‘bicolor’ declaró que para su próxima convocatoria llamará a todos los futbolistas peruanos que estén atravesando un buen momento en sus respectivos clubes. También expresó que la presencia de jugador fue vital en los procesos pasados, pero ahora tendrá que llamar a otros jugadores en su posición.

“Más allá de que sea bueno y haya sido titular en los últimos años, sería poco congruente convocarlo hoy cuando ya tiene meses sin jugar. Veo complicada la convocatoria de Trauco, porque siempre estamos viendo el presente del jugador”, agregó Juan Máximo Reynoso

Trauco no está atravesando un presente positivo. El internacional peruano culminó contrato con el Saint-Étienne en el mes de junio y desde esa fecha no ha recibido ofertas concretas por parte de equipos extranjeros. El defensor está prolongando su inactividad y, por ende, no entra en los planes del nuevo DT de Perú.

El lateral izquierdo tiene dos meses sin jugar y esto no es bien visto por el ‘Cabezón’ Reynoso, ya que actualmente se encuentra ideando su primera lista de convocados para el amistoso ante el combinado de México en el mes de setiembre, este partido será su debut como estratega de la ‘blanquirroja’.

Los posibles reemplazos para ‘el mozo’ serían Marcos López (Feyenoord) y Paolo Reyna (FBC Melgar). Ambos defensores están teniendo un gran presente. El primero hace poco acaba de firmar por el plantel de Países Bajos, mientras que el segundo está realizando una gran campaña con el cuadro ‘dominó' que ya llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

Miguel Trauco jugó en el Saint-Étienne durante tres temporadas. (Internet)

Trauco en la Selección Peruana

Miguel Trauco ha sido uno de los jugadores más importantes en los últimos dos procesos clasificatorios de la Selección Peruana. El defensor de la ‘blanquirroja’ debutó ante Panamá en un amistoso internacional en el 2014 y desde esa fecha comenzó a siempre ser llamado por el entonces entrenador, Ricardo Gareca.

Según información de Transfermarkt, el lateral izquierdo estuvo presente como titular en casi todos los partidos en la era del estratega argentino y fue fundamental en la campaña donde Perú logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia en el campeonato más importante del fútbol.

Los números del defensor incaico defendiendo los colores de la ‘bicolor’ son los siguientes: 67 partidos disputados (66 bajo el mando del ‘Tigre’), realizó un total de 5 asistencias y no logró marcar ningún gol. Estuvo presente en las Clasificatorias para la cita mundialista de Rusia y jugó el torneo en toda la fase de grupos. Fue parte del plantel en las Copas Américas del 2016, 2019 y del 2021. Finalmente, fue pieza importante en las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Trauco defendió la camiseta de la Selección Peruana desde el 2014. (Internet)

