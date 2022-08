José Barba y la vez que dijo “hay que meterle lanzallamas y arrastrar el cadáver para sacar a un comunista del poder”

Barba Caballero tuvo controversiales comentarios hacia el jefe de Estado. (Captura)

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su presentación en el pleno del Congreso de la República, se defendió de los cuestionamientos que recaen en su contra rememorando las veces en que, ya sea desde la oposición o un medio de comunicación, tuvieron declaraciones similares a las suyas.

En su discurso, el premier empezó alegando que nunca ha pedido el cierre del Parlamento y que, al contrario, es respetuoso de que, tanto Ejecutivo y Legislativo, cumplan los 5 años de su periodo.

“En todo sitio gritan que cierren el Congreso, yo quisiera que me muestren en algún medio de comunicación si yo he pedido que se cierre el Congreso. Jamás, ni lo puedo pedir, yo soy demócrata. Siempre he pregonado que el presidente de la república y los congresistas son elegidos por un período de 5 años, y que se tiene que cumplir”, manifestó.

Tras estas palabras, mencionó la vez en que la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, incitó, a finales del 2021, a un gremio de transportistas a paralizar la ciudad de Lima con sus vehículos para que sus demandas fueran escuchadas. “Hay que hablar con la verdad. ¿Quiénes promueven la violencia?”, señaló.

Luego, recordó la vez en que, desde la señal de Willax Tv, el periodista y político peruano, José Barba, dijo que “sacar a un comunista del poder” es complicado y se necesita de un “lanzallamas” y “arrastrar su cadáver” para conseguirlo.

José Barba y la vez que dijo “hay que meterle un lanzallamas y arrastrar el cadáver para sacar a un comunista del poder”

“En la prensa, solamente para mencionar como ejemplo. En Willax Tv, 8 de agosto del 2022, José Barba: ‘Y aquellos que creían y aquellos que creen que sacar a un comunista del poder es sencillo, están completamente equivocados. Fácil fue sacar a PPK, fácil fue sacar a Vizcarra, pero a un comunista no”, expresó Torres Vásquez.

“Hay que meterle un lanzallamas, hay que arrastrar el cadáver. No hay forma, jamás dejan el poder, jamás dejan el poder por las buenas”, continuó.

Asimismo, se refirió a lo que dijo el exministro de Estado, y ahora presentador de televisión, Fernando Rospigliosi. “Rospigliosi: ‘Es completamente insensible a la opinión pública, no le importa que el 80, 90% de la gente esté en contra de él. Que la prensa saque denuncia todos los días, que la fiscalía lo investigue, nada de eso le interesa’”, comentó.

(Captura)

En otro de sus comentarios, se dirigió al legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, para hacer hincapié cuando dijo que sacar a Castillo Terrones del poder iba a tener “su cuota de sangre”, contrariamente a lo sucedido con expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski.

“Jorge Montoya ha sido mi vecino, él sabe que por destituir a una sala suprema me persiguieron porque querían matarme. Él sabe, porque los marinos que me perseguían se posicionaron frente a su casa”, expresó Torres Vásquez.

“Qué dice, don Jorge Montoya: ‘Yo sí creo que la vacancia va a ser complicada, no va a ser como la de Martín Vizcarra, como la de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció. Esa vacancia va a tener su cuota de sangre’, expresamente”, continuó.

