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Rodrigo González critica a Magaly Medina por su cercanía con Sheyla Rojas: “Antes llamaba a su pareja agricultor”

La reciente edición de ‘Amor y Fuego’, el conductor reavivó la polémica luego de que recordara las duras críticas que la periodista lanzaba contra la exchica reality y su pareja, contrastándolas con la cercana relación que hoy muestran en México

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El programa 'Amor y Fuego' muestra cómo Magaly Medina, quien antes criticaba duramente a Sheyla Rojas y llamaba 'agricultor' a su pareja, ahora viaja a México para celebrar un cumpleaños con ellos como grandes amigos. Willax/ Amor y Fuego.

El reencuentro entre Magaly Medina y Sheyla Rojas ha generado una ola de reacciones en redes sociales, no solo por la cercanía que ahora muestran, sino por el contraste evidente con el pasado cargado de críticas, calificativos duros y cuestionamientos públicos.

La conductora de espectáculos ha sorprendido a muchos al dejar ver una faceta completamente distinta en México, donde comparte momentos distendidos junto a la exchica reality, su pareja Luis Miguel Galarza, conocido como ‘Sir Winston’, y su esposo Alfredo Zambrano.

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Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales donde la popular ‘urraca’ aparece sonriente, relajada y disfrutando de actividades cotidianas en Guadalajara, ciudad a la que viajó para celebrar el cumpleaños de su esposo. En las imágenes, lejos de cualquier tensión o distancia, se observa a Magaly Medina compartiendo como si se tratara de una amistad consolidada con Sheyla Rojas, lo que ha despertado cuestionamientos inevitables entre los seguidores del espectáculo local.

“Inconsecuencia total”: Rodrigo González arremete contra Magaly por Sheyla Rojas. Captura: Amor y Fuego.
“Inconsecuencia total”: Rodrigo González arremete contra Magaly por Sheyla Rojas. Captura: Amor y Fuego.

Su comentarios del pasado

La escena actual contrasta fuertemente con el historial mediático entre ambas figuras. Durante años, la periodista no escatimó en calificativos para referirse a la influencer, cuestionando su trayectoria, su estilo de vida y sus decisiones personales.

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En su programa, la figura de ATV se refería a ella con términos como “bataclana” y “convenida”, insinuando que sus motivaciones estaban ligadas más al beneficio económico que a un desarrollo profesional genuino.

Le interesaba shopping, le interesaban pasajes, viajes, joyas, dinero, eso, si no next. Ahora nos viene a decir que ella toda la vida estuvo trabajando”, decía en tono crítico en una de sus intervenciones más recordadas.

Hombre de camisa rosa presenta en un estudio de televisión una pantalla con Magaly Medina y sus amigos sonriendo y usando sombreros de vaquero en un bar.
Rodrigo González presenta en su programa una imagen de Magaly Medina y sus amigos usando sombreros de vaquero en un bar, recordando su crítica al 'agricultor' de Sheyla Rojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero las críticas no se limitaron a Sheyla Rojas. Su pareja, ‘Sir Winston’, también fue blanco de acusaciones especialmente delicadas. En uno de los momentos más controversiales, Magaly Medina llegó a insinuar vínculos ilícitos, lanzando una frase que no pasó desapercibida:

Narcotraficante, así como lo escucharon, y nosotros que somos tan modestos y tan decentes llamando agricultor”. Esta afirmación, cargada de ironía, marcó un punto álgido en la relación mediática entre los involucrados.

Asimismo, la periodista también cuestionó el cambio de imagen de la influencer, vinculándolo con estereotipos asociados al entorno del narcotráfico en México. “Ese cambio de look que te has hecho, el cambio del pelo rubio por el pelo negro, tu gusto por las marcas y todo, te asemeja mucho en México a las buchonas, que son las mujeres que acompañan a los narcos”, comentaba en ese entonces, reforzando una narrativa crítica que parecía difícil de revertir.

Sin embargo, el tiempo parece haber reconfigurado las dinámicas. Según lo que se ha podido conocer, el giro en la relación entre ambas figuras coincidiría con el inicio de vínculos comerciales entre Alfredo Zambrano y Luis Galarza, lo que habría acercado a los círculos personales.

“Inconsecuencia total”: Rodrigo González arremete contra Magaly por Sheyla Rojas. Captura: Amor y Fuego.

Rodrigo González cuestiona a Magaly Medina

La reciente edición de ‘Amor y Fuego’ de este 4 de mayo encendió nuevamente la polémica en el mundo del espectáculo, luego de que Rodrigo González se pronunciara sin filtros sobre el sorpresivo acercamiento entre Magaly Medina y Sheyla Rojas, una relación que hoy se muestra cercana, pero que en el pasado estuvo marcada por duras críticas públicas.

Y pensar que hasta hace no mucho la criticaba y llamaba a su pareja agricultor. Esto para no decirle la palabra narcotraficante, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte se han vuelto amigos tan cercanos que hasta celebran juntos los cumpleaños. Y nuevamente, por sus inconsecuencias, la Urraca tiene que enterrar el pico”, lanzó el popular ‘Peluchín’, generando una inmediata ola de reacciones en redes sociales.

“Inconsecuencia total”: Rodrigo González arremete contra Magaly por Sheyla Rojas. Captura: Amor y Fuego.

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