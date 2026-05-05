Día Mundial de la Higiene de Manos: origen, evolución y relevancia de la campaña global de la OMS para prevenir infecciones en la atención sanitaria

La fecha establecida por la OMS en 2009 busca aumentar la conciencia sobre prácticas sanitarias básicas y resalta la importancia de estas acciones entre profesionales de la salud y la población en general (Magnific)

El Día Mundial de la Higiene de Manos se conmemora cada año el 5 de mayo con el propósito de sensibilizar a la población y a los profesionales sanitarios sobre la importancia de mantener las manos limpias.

Esta fecha, instaurada en 2009 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), responde a la necesidad de reducir la transmisión de microorganismos y las infecciones asociadas a la atención médica. La campaña permanente “Salve Vidas: Límpiese las Manos” se ha consolidado como una acción global para fortalecer la prevención y el control de enfermedades.

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La iniciativa subraya que el lavado adecuado y frecuente de manos representa una medida sencilla y eficaz para salvaguardar la salud individual y colectiva.

Origen y establecimiento del Día Mundial de la Higiene de Manos

La instauración de esta fecha por la OMS marcó el inicio de una campaña global que posicionó el lavado de manos como una herramienta clave en la prevención de infecciones. (Magnific)

El Día Mundial de la Higiene de Manos fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2009, en el marco de la campaña internacional “Salve Vidas: Límpiese las Manos”.

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Esta efeméride se celebra anualmente el 5 de mayo con el objetivo de promover la higiene de manos como estrategia esencial en la prevención de infecciones, especialmente dentro de los entornos sanitarios. La OMS seleccionó esta fecha para alinear la concienciación global sobre la higiene con la temporada de mayor incidencia de enfermedades respiratorias en varios continentes.

Desde su instauración, el evento busca involucrar tanto a profesionales de la salud como a la ciudadanía. La campaña enfatiza que el lavado de manos con agua y jabón o soluciones desinfectantes es una intervención de bajo coste y alta eficacia para reducir la propagación de bacterias, virus y otros patógenos. Cada año, la OMS elige un lema para focalizar los esfuerzos y mensajes específicos. En 2024, el lema ha sido: “Promover el conocimiento y el fomento de la capacidad de los trabajadores de la salud y la atención mediante una formación y educación innovadoras y con repercusiones, en la prevención y el control de las infecciones, incluida la higiene de las manos”.

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La primera edición internacional de este día se realizó en 2009 y, desde entonces, la conmemoración ha crecido en alcance e impacto. El Ministerio de Salud del Perú participa activamente en la campaña, adaptando los mensajes para el contexto nacional y promoviendo la formación continua en los centros sanitarios.

Impacto y fundamentos de la campaña global

Con respaldo científico, el lavado de manos se consolidó como una barrera esencial frente a bacterias y virus en la atención médica. (Magnific)

La campaña “Salve Vidas: Límpiese las Manos”, impulsada por la OMS, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para mejorar la seguridad y la calidad en la atención sanitaria a nivel mundial. Según datos del organismo, las infecciones asociadas a la atención de la salud representan uno de los eventos adversos más frecuentes en hospitales y clínicas, con consecuencias graves para millones de pacientes cada año.

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La higiene de manos es reconocida por la comunidad científica como una de las barreras más eficaces para evitar la transmisión de microorganismos multirresistentes. La OMS señala que un hospital universitario promedio puede generar 1.634 toneladas de residuos sanitarios anuales, cifra que se incrementa entre un 2 % y un 3 % cada año, principalmente en países con mayores recursos.

Por este motivo, la organización recomienda reflexionar sobre el uso racional de guantes y resalta que su empleo debe complementarse siempre con la higiene de manos, para no incrementar la generación de residuos sin necesidad.

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En el ámbito sanitario, la correcta desinfección de manos antes y después del contacto con los pacientes es fundamental para reducir el riesgo de infecciones. El Ministerio de Sanidad de España enfatiza el mensaje: “Antes del contacto y después también. Higiene de manos: por el paciente, por el centro, por ti”. El compromiso institucional se traduce en la elaboración de materiales formativos y campañas informativas dirigidas tanto a profesionales como a la ciudadanía.

Relevancia actual y recomendaciones para la higiene de manos

Las autoridades sanitarias insisten en una correcta higiene de manos como defensa básica frente a infecciones y contaminación. (Magnific)

La práctica adecuada del lavado de manos es una de las recomendaciones más reiteradas por organismos internacionales en materia de salud pública. El procedimiento básico implica lavar las manos durante al menos 40 segundos utilizando agua y jabón, prestando atención a todas las superficies, especialmente después de ir al baño, toser, estornudar, manipular alimentos o tocar superficies potencialmente contaminadas.

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Además de la higiene frecuente, se aconseja mantener las uñas cortas y limpias para evitar la acumulación de suciedad y microorganismos. Tras utilizar productos de limpieza o manipular sustancias químicas, es necesario lavar cuidadosamente las manos para evitar irritaciones o infecciones cutáneas. En el entorno sanitario, la formación continua y la sensibilización son herramientas clave para mantener altos estándares de seguridad.

La campaña internacional de la OMS ha servido para consolidar el Día Mundial de la Higiene de Manos como una referencia global en la promoción de prácticas preventivas. La colaboración de los sistemas nacionales de salud, como el Ministerio de Sanidad de España, y la implicación de profesionales y ciudadanos, refuerzan el mensaje de que la higiene de manos es un gesto sencillo con un impacto significativo en la reducción de infecciones y la mejora de la salud pública.

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